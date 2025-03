PSG : Nicolas Anelka vole au secours de Nasser al-Khelaïfi et du Qatar

Nicolas Anelka se porte au chevet de Nasser al-Khelaïfi. Dans un entretien accordé à RMC Sport ce samedi, l’ancien international français a défendu le bilan du PSG version QSI et celui du patron parisien, qu’il juge totalement impliqué dans le projet du club. Pour lui, Paris et la Ligue 1 auraient tout à perdre en cas de départ du Qatar. «La question c’est "qu’est-ce qu’on lui reproche aujourd’hui à Nasser Al-Khelaïfi ?" A mon avis, ça n’a pas été reproché à Tapie et à Aulas avant. C’est très dangereux aussi de faire ça parce que si le Qatar décide de partir, ça serait très mauvais pour le championnat de France qui est déjà en difficulté. A eux de se poser la question. Pourquoi autant d’acharnement sur le Qatar et Al-Khelaïfi ? Ce n’est pas la solution», juge-t-il. Pour rappel, le Qatar avait menacé de retirer ses investissements en réponse à la mise en examen de NAK dans l’affaire Lagardère.

«Ils ont fait pas mal d’investissements dernièrement avec le nouveau centre d’entraînement. Ils essayent d’acheter le stade. S’ils n’y arrivent pas, ils vont construire un autre stade. Cela montre le niveau d’implication du Qatar. Ils ont aussi fait pas mal d’investissements dans Paris. Sur le sportif, ils sont aussi en quête de cette Ligue des champions. Je pense que le PSG c’est un super investissement pour eux (…) C’est un bilan exceptionnel. On ne compte plus les trophées de Ligue 1, de Coupe de France. Ils (QSI) maîtrisent le championnat depuis leur arrivée. Aujourd’hui, ils sont à la recherche de ce titre européen pour être au sommet. Mais depuis que le Qatar est là, c’est une autre dimension. On l’a vu avec les joueurs qui sont venus. Avant le PSG était en difficulté, depuis qu’ils sont là c’est l’un des meilleurs clubs européens. C’est vraiment un bilan très positif.»