PSG : ce que pensent les Français de Kylian Mbappé

Critiqué dernièrement pour son attitude sur le terrain et ses performances en dents de scie, Kylian Mbappé réalise malgré tout une très bonne saison au regard des standards actuels (12 buts et 5 passes décisives en 16 rencontres de Ligue 1). On oublie parfois souvent que l’on a devant nous un jeune homme de 22 ans qu’on avait découvert lors de la saison 2016-2017 avec Monaco lorsqu’il a été champion de France pour la première fois. Depuis, beaucoup de choses se sont passées, le jeune homme a explosé aux yeux de la planète, il est devenu champion du monde, il a remporté beaucoup de titres sur la scène nationale, au point de devenir une star du football mondiale que l’on qualifie parfois comme étant le futur meilleur joueur du monde.

Au regard de son évolution sur les dernières années, RTL a effectué un sondage à travers la société Odoxa pour connaître la perception qu’ont les Français au sujet du natif de Bondy. Selon le sondage, 72% des personnes interrogées considèrent qu’il a le potentiel pour devenir le meilleur joueur du monde dans les années à venir. Une statistique élevée, mais qui est en baisse de 9 points par rapport au dernier sondage (novembre 2019). Sur sa mauvaise passe actuelle, 47% des personnes interrogées pensent qu’elle est due à des difficultés physiques et 30% pensent que c’est liée à des perturbations autour de son avenir. Concernant son avenir, 49% des Français pensent qu’il devrait rester au Paris Saint-Germain alors que 55% des personnes pensent qu’il devrait partir cet été. Un départ serait une bonne chose pour sa carrière (76%) et pour l’Équipe de France (57%), mais une mauvaise chose pour la Ligue 1 (59%) et le PSG (69%) qui perdrait alors l’une de leurs stars, l’un des chouchous du public français. La cote de Kylian Mbappé est donc en légère baisse par rapport à novembre 2019, mais l’attaquant parisien n’en reste pas moins un joueur aimé et considéré.