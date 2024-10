Le stade de l’Atlético change encore de nom

L’Atlético de Madrid change encore le nom de son stade ! Après le Wanda Metropilitano, l’antre rojiblanco était renommé Civitas Metropolitano depuis 2022. Mais alors que la marque était sous contrat jusqu’en 2032, AS révèle qu’un nouveau sponsor donnera son nom au stade madrilène.

Il s’agit de la compagnie aérienne saoudienne Riyadh Air. Ainsi, le sade va être renommé le Riyadh Air Metroplitano, et ce, dès le match face à Leganés prévu le 20 octobre prochain. Et si l’Atlético a changé le nom de son écrin, c’est parce que ce nouveau contrat va lui rapporter entre 250 et 300 M€ jusqu’en 2033.