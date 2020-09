Presnel Kimpembe évoque le vide laissé par le départ de Thiago Silva

La suite après cette publicité

Après avoir passé huit saisons au Paris Saint-Germain, Thiago Silva a vu son histoire d'amour avec le club de la capitale prendre fin cet été, ce dernier ayant choisi de s'exiler du côté de Londres et Chelsea, après s'être vu refuser une prolongation. Présent en conférence de presse à la veille du choc face à l'OM, Presnel Kimpembe, qui a appris aux côtés du Brésilien pendant six saisons, a évoqué le vide laissé par son ancien capitaine.

«Ça n’a pas changé grand-chose pour le moment, car j’étais en sélection. Après, dans la vie d’un groupe ça change, c’était un exemple pour nous tous, c’était notre capitaine, il était très important pour nous, maintenant il est parti et on va devoir faire avec» a-t-il raconté, avant d'évoquer sa montée en grade au sein de l'effectif parisien. «C’est beaucoup de fierté, de responsabilité, mais comme je l’ai déjà dit c’est quelque chose que j’aime, une pression positive et beaucoup d’envie dans un match comme ça.»