OM : le précieux conseil qu'a reçu Alexis Sanchez

La suite après cette publicité

Alexis Sanchez est officiellement joueur de l'OM. Un joli coup, sur le papier du moins, pour le club présidé par Pablo Longoria. Lors de sa conférence de présentation, la vedette chilienne a notamment expliqué qu'un joueur a joué dans sa décision.

« C’est un défi personnel pour moi. J’ai joué en Angleterre, en Espagne, en Italie, venir en France, c’est un pas important. Lucien Agoumé était à l’Inter avec moi, il me disait que l’OM c’était le club numéro 1 en France, que tout le monde en France voulait jouer là bas. Donc je me suis dit pour quoi pas. On va tout faire pour gagner ici », a confié le Chilien. Les supporters marseillais savent qui remercier.