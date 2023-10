OL-Clermont : Dejan Lovren victime d’une tentative de cambriolage

Titulaire lors de la débâcle contre Clermont, Dejan Lovren (34 ans) a été victime d’une tentative de cambriolage. Dimanche soir, alors qu’il disputait la rencontre au Groupama Stadium, le défenseur central a été victime d’une tentative de cambriolage dans son logement de Caluire-et-Cuire, selon les informations de Lyon Mag. La police a été appelée et a découvert la porte de son logement forcée, avec la trace de marques de pesée.

La suite après cette publicité

Les faits se seraient produits au cours du match, donc entre 20h et 23h. La police a dû procéder à une levée de doute, qui a nécessité l’intervention d’un serrurier pour permettre d’entrer dans le domicile du joueur, ajoute la chaîne régionale. Pour rappel, l’Olympique Lyonnais s’est incliné lors de cette rencontre face à un candidat au maintien et pointe maintenant au dernier rang, avec trois points pris et sans la moindre victoire depuis le début de saison.