Real Madrid-Betis Séville : les compositions officielles

Un avant-gout de Supercoupe d’Espagne ce vendredi soir, avec le choc entre le Real Madrid (1er, 85 pts) et le Betis Séville (5e, 64 pts), en ouverture de la 38e et dernière journée de Liga (rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à 21 heures). Un match qui aura peu d’influence sur le classement, les Merengues étant d’ores et déjà sacrés champions d’Espagne. Les Verdiblancos quant à eux ne peuvent plus rattraper le Séville FC (4e, 67 pts), mais sont assurés de participer à la prochaine édition de la Ligue Europa après avoir remporté la Copa del Rey le mois dernier.

Avant d’affronter Liverpool le 28 mai prochain en finale de la Ligue des Champions, Carlo Ancelotti doit composer avec l’absence d’Alaba dans le groupe madrilène. Alors qu'il avait fait tourner le week-end dernier, l'entraîneur italien aligne cette fois-ci son équipe type. Nacho sera en défense centrale avec Militao, derrière Modric, Kroos et Casemiro au milieu de terrain. Benzema est bien présent à la pointe de l'attaque, accompagné de Vinicius et Rodrygo dans les couloirs.

Les compositions officielles

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Nacho, Militão, Mendy - Kroos, Casemiro, Modric - Rodrygo, Benzema, Vinicius

Betis Séville : à venir