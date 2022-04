L’AS Monaco sous le charme de Vanderson

Recruté cet hiver par l’AS Monaco, l’arrière droit brésilien Vanderson s’est déjà imposé sur le Rocher. Le défenseur de 20 ans, arrivé en provenance du Gremio, a séduit ses coéquipiers mais aussi son coach. « Il a tout, franchement, je ne lui ai pas encore vu de défaut. En plus, c’est un super gars. C’est une très belle recrue » expliquait le milieu monégasque Aurélien Tchouameni à propos de son coéquipier qui s’est engagé avec l’ASM jusqu’en juin 2027.

Même son de cloche pour Philippe Clement, l’entraîneur de Monaco, tombé sous le charme du latéral auriverde. « J’ai vu dès le début qu’il avait aussi beaucoup de qualités offensives. Bien sûr, il doit aussi progresser, il a seulement 20 ans. Mais c’est quelqu’un qui prend tout ce que tu donnes et en fait quelque chose de positif. Ça reste dans sa tête, et pas une seule journée. Il est très intelligent, il s’adapte vraiment vite, et les qualités physiques et techniques sont toutes là. S’il ne fait pas preuve de malchance, c’est certain qu’il aura une grande carrière », a déclaré le technicien belge, selon des propos rapportés par le journal L'Équipe. Depuis son arrivée à l’ASM, Vanderson a disputé 18 matches, inscrit deux buts et délivré trois passes décisives.