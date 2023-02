Nottingham Forest : les premiers mots de Keylor Navas

La suite après cette publicité

À 36 ans Keylor Navas a enfin quitté le Paris Saint-Germain. Barré par Gianluigi Donnarumma, le gardien costaricien a fini par se lasser de son rôle de doublure. Prêté à Nottingham Forest, l’ancien Merengue a rejoint une écurie luttant pour le maintien. Mais il semble heureux de son choix.

« Je suis très content d’avoir eu cette opportunité. Aller à Nottingham, c’est une opportunité, on va en profiter. J’ai choisi ce club parce que c’est une équipe qui a un bon projet, de grands joueurs et qui joue en Premier League. C’est un défi. Ils ont de grands supporters, c’est l’endroit idéal. Je veux continuer à faire de grandes choses dans ma carrière et Nottingham est une opportunité en or pour jouer en Premier League. J’ai déjà joué en Ligue des Champions contre des clubs de Premier League. L’ambiance est folle et le niveau de jeu est top. C’est une grande opportunité. Mon ambition c’est toujours de gagner, gagner tous les matches, me donner à 100%. J’espère qu’on gagnera et que Nottingham restera en Premier League la saison prochaine », a-t-il confié sur le site du club.

