Rennes : la première de Franck Haise a déjà marqué les esprits !

Pour comprendre ce qui s’est passé ce dimanche à l’Abbé-Deschamps, il faut remonter à la soirée du 8 février à Bollaert. Rennes s’était incliné (3-1) face à Lens pour sa quatrième défaite consécutive, après un huitième de finale de Coupe de France perdu (3-0) contre l’OM. Des résultats trop décevants pour Habib Beye, qui a donc été écarté par la direction rennaise dans la foulée. Et le lundi 9 février, le club breton officialisait l’ouverture d’une procédure à son encontre. « On a pris la décision ce week-end d’entamer une procédure à l’encontre d’Habib Beye et de trois de ses adjoints. Les circonstances sont contraignantes, mais nous n’avions pas d’autre alternative. Ce n’est jamais une situation agréable à vivre, pour personne. Mais les circonstances étaient telles qu’on a été contraints de prendre cette décision. Ce sont des procédures d’ordre privé, je n’ai pas à donner plus de détails », déclarait sobrement le directeur général Arnaud Pouille.

Le choix du successeur du coach sénégalais était déjà fait depuis un moment. Si l’intérim a parfaitement été assuré par Sébastien Tambouret avec un succès de prestige face au PSG (3-1), l’arrivée de Franck Haise était inévitable. Libre depuis son départ de Nice, après six défaites consécutives, le technicien de 54 ans était la cible prioritaire d’Arnaud Pouille. Et pour cause : les deux hommes se connaissent bien, ayant travaillé ensemble au RC Lens avec pas mal de réussites chez les Sang et Or. Haise, qui a en plus été formateur au Stade Rennais entre 2006 et 2012, était donc un choix naturel pour Pouille. Mais il fallait donc désormais réussir son entrée pour espérer une fin de saison ambitieuse pour le club.

La mayonnaise a pris immédiatement

Ce dimanche, la réponse sur le terrain a été immédiate. À Auxerre, 16e de Ligue 1 et en crise de confiance, le Rennes version Haise a mis en place un pressing haut et intense dès l’entame qui a complètement étouffé les Bourguignons. Et le match a basculé en quatre minutes. Un but de l’Auxerrois Sinayoko refusé pour un hors-jeu (18e), puis deux minutes de folie qui ont plié la rencontre : Mahdi Camara ouvre le score d’une demi-volée dans la lucarne de Léon (20e), suivi dans la foulée d’Esteban Lepaul qui enchaîne contrôle de la poitrine et demi-volée du droit pour le 2-0 avec l’aide de la barre (22e). Deux buts somptueux en deux minutes avant un troisième signé Camara avant la pause. Mais surtout la copie d’une équipe libérée, conquérante, méconnaissable par rapport aux sorties laborieuses des dernières semaines.

«Une première idéale ? Oui oui, même si sur les premières minutes, on met un peu de temps… Mais on a fait une bonne première avec de jolis buts, de l’efficacité, et ce troisième but est hyper important pour nous. Ce qui me satisfait le plus ? Même si on a subi deux occasions en fin de match, c’est bien de garder la cage inviolée quand on mène 3-0. Ne pas prendre ce but et rester solide, c’était une très bonne chose. Croyons en nos qualités, parce que les joueurs en ont beaucoup, croyons en l’état d’esprit, parce que j’ai vu une très belle semaine et un très bon match le week-end dernier (contre Paris)», a analysé Haise après la rencontre. A priori, il n’est pas impossible que l’on voit de nouvelles têtes émerger dans le groupe rennais lors des prochaines semaines. Pour ses premiers jours comme entraîneur numéro 1, Haise a fait monter de nouveaux jeunes issus du centre de formation lors des séances. Ce fut aussi le cas ce dimanche avec les premières minutes en pro d’Hendrick Do Marcolino (19 ans), et celles de la recrue marocaine Yassir Zabiri. Tout va mieux à Rennes, qui remonte à la 5e place du classement à seulement 3 points de l’OM… d’Habib Beye, qui a lui manqué ses débuts face à Brest (0-2). Il faudra confirmer dans les prochaines semaines, mais la fin de saison pourrait offrir un duel inattendu dans la course à l’Europe. Et si les Rennais adhèrent aussi rapidement à la méthode Haise, qui est d’ailleurs devenu le premier coach rennais à débuter par une victoire par 3 buts d’écart depuis Antonetti en 2008, les Bretons pourraient vivre un sacré sprint final.