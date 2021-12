Le plan du Borussia Dortmund pour récupérer Hakim Ziyech

La suite après cette publicité

Ultra dépendant d'Erling Haaland, le Borussia Dortmund ne parvient pas à suivre la cadence effrénée du Bayern Munich en Bundesliga. Repoussé à 9 points du club bavarois au classement, le Borussia a déçu en Ligue des Champions en étant devancé par le Sporting CP et va devoir se contenter de la Ligue Europa au printemps. Devant, hormis le géant norvégien, personne n'arrive à se démarquer, ni Donyell Malen décevant depuis son arrivée, ni Julian Brandt, ni Thorgan Hazard ou encore Marco Reus très irréguliers et souvent capables du très bon comme du très quelconque.

Et on ne parle même pas du fantomatique Reinier, le milieu offensif brésilien prêté par le Real Madrid pas au niveau et qui se contente de bouts de matches (6 apparitions depuis le début de la saison). Justement, conscient des carences de l'ancien de Flamengo, le patron du Borussia Hans-Joachim Watzke (62 ans) envisage purement et simplement de renvoyer Reinier à Madrid et ainsi économiser son salaire actuellement pris en charge à 100% par le club de la Ruhr. Cela tombe bien, le joueur brésilien n'a plus vraiment envie de rester au BvB.

Dortmund veut tenter un prêt pour Hakim Ziyech

Cette décision associée à un coup de pouce financier pourrait permettre de faire venir un milieu offensif de talent capable de distiller des bons ballons à Haaland et de faire la différence. Pour cela, Dortmund vise ni plus ni moins Hakim Ziyech comme le rapporte Bild. L'international marocain de 28 ans, acheté 40 M€ par Chelsea à l'Ajax, déçoit globalement depuis son arrivée chez les Blues. Mais plusieurs obstacles se dressent devant le club allemand. Outre les nombreux concurrents sur le dossier (FC Barcelone et AC Milan notamment), la situation sportive du joueur a changé depuis le début du mois de décembre. L'ancien ajacide joue plus, retrouve ses sensations et son niveau de l'Ajax. Autre situation qui peut compliquer sa venue, le fait que Dortmund ne puisse proposer qu'un prêt à Chelsea. Pas sûr que le club de Thomas Tuchel accepte de laisser filer un élément redevenu important.

Outre le poste d'ailier, le BvB pourrait être aussi tenté par l'option Denis Zakaria au milieu de terrain. Axel Witsel sur le départ, Emre Can est décevant, et le dauphin du Bayern pourrait renforcer son entrejeu. Là aussi, c'est un coup à moindres frais qui pourrait être tenté. Denis Zakaria, le milieu de terrain international suisse du Borussia Mönchengladbach, serait suivi avec beaucoup d'attention. Un dossier plus facile à boucler puisque le Suisse est en fin de contrat en juin prochain et qu'il ne souhaite pas prolonger. Une indemnité de 8 M€ pourrait suffire à convaincre Mönchengladbach à lâcher son joueur... Bref, à Dortmund, on n’a pas trop d'argent, mais on a des idées, reste à savoir si cela suffira.