Atlético : Yannick Carrasco ne devrait pas bouger

Après avoir déjà subi les pertes de João Félix et Matheus Cunha depuis le début du mercato hivernal, l’Atlético de Madrid ne veut plus engendrer de nouveaux départs. À commencer par Yannick Carrasco. Selon AS, l’international belge ne bougera pas pendant cette fenêtre du marché des transferts, malgré l’intérêt de plusieurs clubs, dont le FC Barcelone.

Même si l’ailier de 29 ans a déçu pendant cette première partie de saison, Diego Simeone souhaite le conserver considérant qu’il s’agit d’un joueur polyvalent, aux caractéristiques différentes. Pendant un temps inclus dans le deal pour recruter Memphis Depay au Barça, l’Atlético a finalement décidé de n’impliquer aucun joueur dans l’opération. Si l’international néerlandais rejoint les Colchoneros, cela ne sera pas en tout cas en échange d’un joueur de l’effectif d’El Cholo, qui souhaite maintenant se renforcer.

