Depuis plusieurs jours, le département de la Justice des États-Unis a publié des millions de documents dans l’affaire Jeffrey Epstein, révélant de nombreux noms de célébrités et de personnalités influentes parmi lesquels figure Franck Ribéry. L’ex-international français (81 sélections) est mentionné pour la première fois à la page 26, dans des passages évoquant des incidents violents et des liens avec un réseau de prostitution. Il est important de rappeler que la présence d’un nom dans ces fichiers ne constitue pas une accusation ni une preuve de culpabilité : les documents incluent plus de 2 000 vidéos et 180 000 images, et plusieurs personnalités citées n’ont jamais été poursuivies.

« Vers (donnée manquante) autour de (donnée manquante), Franck Ribéry a tenté de me frapper alors que j’étais dans mon jardin et qu’il avait obtenu mon numéro et mon adresse, des policiers de (donnée manquante) l’ont encerclé et ramené à sa voiture », indique le fichier. Par ailleurs, Sylvain Cormier, avocat de Karim Benzema, apparaît également dans ces documents, mentionné dans des contextes sensibles liés aux mineurs et décrit comme collaborant avec Ribéry, selon certains extraits. « Comme Franck Ribéry, son appartenance au monde de la prostitution n’est plus à démontrer, à travers son sbire Sylvain Cormier, avocat pénaliste à Lyon (donnée manquante), j’ai été battu par ce dernier, il a dit "mais c’est Franck qui me demande de faire ça !" ». Pour l’instant, aucun élément de ces fichiers ne constitue un acte judiciaire contre les personnes mentionnées.