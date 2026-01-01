Gianni Infantino veut recruter une légende de l’AC Milan

Pour l’ancien dirigeant mythique de l’AC Milan, Adriano Galliani, l’option d’un retour en Lombardie semble désormais écartée, sauf rebondissement spectaculaire en 2026. Selon Tuttosport, l’ex-administrateur délégué des Rossoneri aurait reçu une proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui souhaiterait l’avoir à ses côtés dans ses bureaux en Suisse.

Pour rappel, Galliani avait réaffirmé son attachement profond au Milan et à Monza : « le Scudetto au Milan et Monza en Serie A ? Dites-moi où je dois signer et je le fais immédiatement. Ce serait fantastique. Ce sont les deux équipes de ma vie. » A voir désormais si ce rapprochement entre Gianni Infantino et Adriano Galliani va se concrétiser officiellement dans les prochaines semaines.