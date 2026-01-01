Menu Rechercher
Gianni Infantino veut recruter une légende de l’AC Milan

Par Valentin Feuillette
1 min.
Gianni Infantino, président de la FIFA @Maxppp

Pour l’ancien dirigeant mythique de l’AC Milan, Adriano Galliani, l’option d’un retour en Lombardie semble désormais écartée, sauf rebondissement spectaculaire en 2026. Selon Tuttosport, l’ex-administrateur délégué des Rossoneri aurait reçu une proposition du président de la FIFA, Gianni Infantino, qui souhaiterait l’avoir à ses côtés dans ses bureaux en Suisse.

Pour rappel, Galliani avait réaffirmé son attachement profond au Milan et à Monza : « le Scudetto au Milan et Monza en Serie A ? Dites-moi où je dois signer et je le fais immédiatement. Ce serait fantastique. Ce sont les deux équipes de ma vie. » A voir désormais si ce rapprochement entre Gianni Infantino et Adriano Galliani va se concrétiser officiellement dans les prochaines semaines.

