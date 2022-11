OL : Anthony Lopes pousse un gros coup de gueule

La suite après cette publicité

Au spectacle ce soir : les 35 ans des Bad Gones, la célébration du Ballon d'Or de Karim Benzema et ...un match en grande partie raté. Vendredi, l'Olympique Lyonnais espérait vivre une soirée parfaite. Elle avait bien commencé puisque durant les quarante minutes qui ont précédé la rencontre, les Bad Gones ont multiplié les animations avec une mise en scène théâtrale derrière un rideau rouge qui s'ouvrait pour dévoiler de nouveaux tifos. A la mi-temps, le Groupama Stadium a ensuite vibrer pour le retour de Karim Benzema.

Accompagné de ses anciens éducateurs et par Bernard Lacombe, qui lui a remis le trophée, l'attaquant, sacré Ballon d'Or le 17 octobre, a salué les 57 688 supporters. Un beau moment pour le Nueve, ovationné chaleureusement. Le spectacle se passait donc en tribunes vendredi. Car sur le terrain, l'OL n'a pas vraiment été à la hauteur de l'évènement. Moroses en première période, les Rhodaniens sont visiblement restés à Marseille. En deuxième mi-temps, l'OL a réussi à égaliser grâce à Alexandre Lacazette, qui n'avait pas été dans un grand jour jusqu'alors (1-1).

Anthony Lopes est agacé

Après la rencontre, Anthony Lopes, seul joueur à s'être présenté en zone mixte côté lyonnais, n'était pas content. «Il y a du caractère, mais ça ne suffit pas. Notre première période n'est pas du tout au niveau. On doit faire en sorte de faire un match plein. On est à la maison, on ne peut pas se contenter d'un match nul. On revient à 1-1, mais ça ne suffit pas. Il y a quelque chose à aller chercher, mais les matches passent et on ne bouge pas beaucoup. Le fossé se creuse avec les équipes de devant et les ambitions qu'on avait en début de saison. On a eu un changement d'entraineur, y'a la Coupe du monde, mais bon. On est l'OL. On doit avoir beaucoup plus de résultat positif. Ceux qui rejoignent la sélection, qu'ils continuent, mais nous, on doit se reposer».

Ensuite, l'international portugais est revenu sur le pénalty de Nicolas Pépé qu'il avait arrêté avant qu'il ne soit à retirer. «Ils sont souvent à retirer les miens (sourire). Cette règle me chagrine fortement. Déjà qu'on a très peu de chances d'arrêter des penaltys en tant que gardien, on nous pénalise encore plus. Elle n'est pas adaptée, elle nous enlève ce petit truc en plus. Les attaquants peuvent faire ce qu'ils veulent. J'espère qu'on réfléchira à l'avenir concernant cette règle. On a envie d'être décisif dans ces moments-là et on nous enlève un petit peu ça. L'attaquant a la possibilité de faire tout ce qu'il veut. C'est un peu compliqué, ça me fait chagrine». Puis, il a ajouté : «ça me fait chier !», au micro de Prime Vidéo cette fois-ci. Le message est passé !