Ligue 1 : Alexandre Lacazette offre le match nul à l'OL face à l'OGC Nice

Pour le match d'ouverture de la 15e et dernière journée avant la trêve Coupe du monde, direction le Groupama Stadium où l'Olympique Lyonnais recevait l'OGC Nice. Une rencontre marquée non seulement par le 35e anniversaire des Bad Gones, groupe emblématique des ultras lyonnais, et la présence de l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema, qui présentait à la mi-temps son Ballon d'or remporté à la mi-octobre et célébré devant le public de son club formateur. Côté football, Laurent Blanc décidait d'aligner Toko Ekambi aux côtés de Lacazette dans l'axe de l'attaque dans un 4-4-2. Même dispositif tactique utilisé par Lucien Favre, qui retrouvait Diop à gauche de son milieu, de retour progressif de blessure début novembre.

Les Bad Gones dévoilent un premier tifo. #OLOGCN pic.twitter.com/4kj9VRTa8F — Dahbia Hattabi (@DahbiaHattabi) November 11, 2022

Pas besoin de round d'observation entre ces deux formations, qui testaient très vite les défenses adverses, que ce soit Pepe, stoppé licitement par son compatriote Diomande (4e) ou Lacazette, devancé par Schmeichel (13e). Profitant du manque de justesse des premières relances lyonnaises, Nice n'était pas loin de débloquer la marque mais Pepe était signé hors-jeu sur son but (27e) et Diop ratait son enroulé du droit dans la surface (29e). Après le penalty provoqué par la main de Tagliafico, Pepe était mis en échec par Lopes avant de le tromper sur sa deuxième tentative, le gardien de but portugais - absent du groupe de Fernando Santos - n'ayant pas eu un pied sur la ligne au départ.

Au retour des vestiaires, si les Aiglons était devant au score, ils perdaient néanmoins deux joueurs sur blessure : après la sortie sur blessure de Lemina, en pleurs et directement parti au vestiaire en raison d'une entorse de la cheville gauche, Diop devait quitter les siens pour un pépin au genou (62e). Dans le jeu, Tagliafico, sur une frappe déviée, avait réussi à prendre à contre-pied le portier danois mais elle heurtait finalement le poteau avant le dégagement devant la ligne de Dante (66e).

Les hommes de Laurent Blanc ne cessaient de pousser en fin de rencontre pour au moins arracher le point du match nul. Elle se réglera avec une autre histoire de penalty : bousculé dans la surface de réparation, Cherki offrait un tir à 11 mètres à son capitaine Lacazette, qui crucifiait Schmeichel, parti à sa gauche, d'une frappe en plein milieu (1-1, 89e). L'ancien d'Arsenal inscrivait son 9e but de la saison en L1. Un partage de points dans un drôle de match qui n'arrange pas vraiment Lyon et Nice, respectivement 8e et 9e (en gagnant une place) au classement du championnat après ce score de parité.