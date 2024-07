PSG : Naples pose un ultimatum très court pour la vente de Victor Osimhen !

Entre les dossiers soldés par un échec et les autres pistes en standby, le Paris Saint-Germain peine encore à réellement lancer son mercato, marqué pour le moment par l’arrivée du gardien russe Matvey Safonov et de l’incorporation de la jeune recrue hivernale brésilienne Gabriel Moscardo. Du reste, le calme est total dans le sens des arrivées comme des départs. La direction parisienne continue néanmoins de travailler sur plusieurs dossiers, notamment celui de Désiré Doué, comme nous vous le révélions hier. Mais c’est une autre piste qui attire les regards cette semaine : celle de Victor Osimhen officiellement relancée auprès de Naples après l’échec des discussions autour de son coéquipier géorgien Khvicha Kvaratskhelia. L’agent de l’attaquant nigérian s’est même envolé pour Paris pour discuter sur place avec les dirigeants franciliens. Preuve que le dossier avance et que le club de la capitale est désormais l’option prioritaire pour le joueur de 25 ans.

La suite après cette publicité

Comme le rapportait La Gazzetta dello Sport lundi soir, le PSG a désormais abandonné la piste Khvicha Kvaratskhelia pour s’orienter vers Victor Osimhen. Et ce dernier a compris que le PSG serait la meilleure destination possible pour lui à l’heure actuelle, alors que seul un club d’Arabie saoudite a mentionné son intérêt. Il retrouverait aussi à Paris Luis Campos, l’homme qui l’a fait venir à Lille en 2019. Le média italien expliquait que les discussions sont en cours entre le PSG et Giovanni Manna, le directeur sportif de Naples. Mais que le club parisien ne dépassera pas 100 M€, alors que la clause libératoire d’Osimhen est évaluée à 130 M€. Un tarif jugé excessif, mais que le club francilien pourrait atteindre en incluant un joueur dans la transaction et en ce sens, trois joueurs auraient été proposés dans la balance, au choix entre Carlos Soler, Nordi Mukiele et Kang-In Lee, détaillait SKy Italia. Et 48 heures plus tard, un nouveau rebondissement a lieu dans ce dossier.

À lire

PSG : Luis Enrique s’en fiche complètement de Kylian Mbappé

Un ultimatum de 9 jours ?

Alors que les premiers entraînements de la saison se déroulent à part du groupe en raison d’un problème musculaire, tous les projecteurs restent à nouveau tournés autour de Victor Osimhen. Néanmoins, les négociations avancent à un rythme beaucoup plus lent que ne le souhaiterait la direction de Naples. Malgré l’intérêt confirmé par le Paris Saint-Germain pour le buteur nigérian, ainsi considéré comme le parfait héritier de Kylian Mbappé, les Parisiens ne sont pas allés beaucoup plus loin et n’ont pas encore adressé d’offre officielle au président Aurelio De Laurentiis. Ce matin, Gianluca Di Marzio de Sky Italia reconfirmait que le PSG est plus que jamais dans la course. Mais d’après les indiscrétions de Sport Mediaset, le timing va être très court pour trouver un accord entre Paris et Naples puisque la direction du club de Campanie ne voudrait pas entamer la deuxième partie du camp d’entraînement à Castel di Sangro le 25 juillet avec le dossier toujours ouvert et s’est donc donnée moins de dix de jours pour résoudre le casse-tête de ce départ qui semble de plus en plus inévitable. D’ailleurs, le joueur aurait décidé de forcer les choses en ne se présentant plus à l’entraînement dans les prochains jours d’après L’Equipe.

La suite après cette publicité

La question réside sur le rapport de force instauré entre les institutions : lequel des deux clubs peut mettre la pression sur son homologue. Et toujours selon le média italien Sport Mediaset, le Napoli aurait une arme secrète pour accélérer les discussions avec Paris puisque les sirènes saoudiennes sont en train de revenir très fort dans la course à Victor Osimhen. La route qui mène à l’Arabie Saoudite reste ainsi ouverte avec en tête de liste le club d’Al-Ahli dans lequel évoluent notamment Roberto Firmino, Franck Kessié et Merih Demiral. Les dirigeants saoudiens n’ont pas encore réussi à conquérir le cœur d’Osimhen mais ils comptent bien utiliser leur puissance économique pour convaincre le club et le joueur. Aurelio De Laurentiis est aussi pressé à l’idée d’empocher la grosse enveloppe de la vente de l’ancien buteur du LOSC pour ainsi verrouiller la venue de Romelu Lukaku en digne successeur, une des promesses faites à Antonio Conte, nouvel entraîneur des Partenopei. Le sprint final est lancé pour la signature de l’international des Super Eagles.