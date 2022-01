Ligue 1 : Les supporters du PSG privés de déplacement à Lyon

Alors que le Paris Saint-Germain et l’Olympique Lyonnais s’affrontent dimanche soir (20h45) en clôture de la 20e journée de Ligue 1, les Parisiens seront privés du soutien de leurs supporters pour cette rencontre. En effet, un arrêté ministériel publié ce samedi au Journal Officiel, interdit le déplacement des supporters du PSG dans le Rhône en raison d’un « risque réel et sérieux d’affrontement entre les supporters des deux clubs ». L’arrêté ajoute que "Le déplacement individuel ou collectif, par tout moyen, de toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Paris-Saint-Germain ou se comportant comme tel, est interdit entre les communes de la région Ile-de-France, d'une part, et les communes de Décines-Charpieu, Meyzieu et Lyon (Rhône), d'autre part".

Le ministère craint que ce choc de L1 soit également « marqué par une forte volonté de revanche de la part des supporters des deux équipes » suite notamment aux incidents survenus en tribunes lors du match de Coupe de France entre le Paris FC et l’OL du 17 décembre dernier, auquel avait assisté des supporters du PSG. Une rencontre qui se jouera donc sans supporters visiteurs et avec seulement 5000 spectateurs au Groupama Stadium en raison des jauges instaurées par le gouvernement pour lutter contre l’épidémie de Covid-19.