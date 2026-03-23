Coupe du Monde 2026 : les maillots de l’équipe de France dévoilés !

L’Équipe de France fait peau neuve. Comme avant chaque grande compétition depuis l’Euro 2012, Nike vient de dévoiler les deux nouvelles tuniques qu’arboreront nos Bleus cet été lors de la Coupe du Monde au Mexique, au Canada, et aux Etats-Unis. On ne peut pas dire que l’équipementier américain ait joué la prudence avec cette nouvelle levée audacieuse, mais elle devrait sans aucun doute trouver son public.

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Les deux nouveaux maillots adoptent d’ailleurs une toute nouvelle technologie, « Aero-Fit », qui assure une meilleure respiration du tissu et une évacuation optimisée de la transpiration (que nous vous présenterons un peu plus en détails en pied d’article). Le maillot extérieur intègre par ailleurs une technologie « cross-dive », avec un tissage entremêlé d’un fil vert et d’un fil blanc. A travers ces deux modèles, Nike n’a jamais abandonné son cap, à savoir célébrer l’histoire de la France et de ses symboles, tout en plaçant le confort et la performance des joueurs au centre de sa conception.

Au revoir le bleu roi, bonjour le bleu noirci

Pour le maillot domicile, adieu le bleu roi, bonjour au bleu "noirci" et au "bleu Game Royal". Selon les mots du communiqué de presse de Nike, cette tunique «incarne l’énergie d’une nouvelle génération et l’élégance du football français moderne : jeune, expressif et créatif.» Inspiré par les maisons de couture françaises avec son col blanc, il réinterprète la palette traditionnelle bleu, blanc, rouge : un motif bleu répété, intégré dans le tissu, illustre la vitesse de l’Équipe de France, accompagné d’un écusson en cuivre métallisé associé à un col polo blanc classique, et une boutonnière rouge.

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Des étiquettes tissées tricolores sur les manches et le short évoquent l’identité nationale, tandis que le blason et le « Swoosh » arborent un effet métallique cuivré, couleur d’origine de la Statue de la Liberté avant son oxydation. Cette signature contemporaine relie d’ailleurs visuellement les deux maillots, comme vous le verrez un peu plus bas. «L’ensemble s’inspire de l’élégance française classique : bleu traditionnel, short blanc, chaussettes rouges», indique la firme américaine dans son communiqué de presse.

Le maillot extérieur devrait s’imposer comme un best-seller

Pour le maillot extérieur, Nike a vu les choses en grand, et on ne serait pas vraiment surpris de le voir s’imposer comme un incontournable cet été. Avec sa "base Igloo", il est tout simplement l’un des plus innovants jamais créés pour l’Équipe de France. Baptisé Liberté, il s’inspire de l’illustre statue offerte par la France aux États-Unis, avec ce rappel vert-de-gris, qui tire son inspiration du cuivre oxydé de la Statue de la Liberté. La teinte contraste avec le « swoosh » cuivré métallisé du maillot domicile, évoquant le processus d’oxydation du cuivre.

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Pour Nike, «les bordures tricolores des manches et sa typographie lui apportent une dimension culturelle, luxueuse et minimaliste. Le maillot extérieur allie héritage, élégance et raffinement moderne pour affirmer l’identité et les valeurs de liberté défendues, hier comme aujourd’hui, par la France. » D’autres éléments graphiques intégrés font référence à la Statue de la Liberté : sa coiffe et une typographie inspirée du motif de couronne. Les couleurs tricolores, présentes par touches sur les étiquettes tissées des manches et du short, rappellent l’identité française. Le short et les chaussettes, déclinés en vert, complètent l’ensemble de cette tunique.

Allez-vous craquer pour l'un des nouveaux maillots des Bleus ? Le Domicile direct, le côté vintage est incroyable L'Extérieur, le vert de gris est trop stylé ! Aucun des deux, je n'accroche pas du tout Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Ce qu’il faut savoir sur la technologie Aero-FIT, intégrée aux deux maillots

Cette innovation Nike permet de doubler la circulation de l’air dans les vêtements de sport et d’atteindre ainsi des performances sportives ultimes dans des conditions extrêmes.

Conçue pour faire circuler plus d’air entre la peau et le tissu, elle contribue également à l’évacuation efficace de la transpiration et aide les athlètes à rester au sec quand le match s’intensifie.

Aero-FIT est la première ligne de vêtements haute performance pour les athlètes d’élite. Ces articles sont composés à 100 % de déchets textiles.

Cette nouvelle technologie d’aération sera intégrée aux tenues des équipes nationales habillées par Nike et inaugurée lors du Mondial 2026. Cette innovation sera ensuite déployée dans le cadre de la stratégie de Nike sur les produits de sport.

Des centaines d’athlètes ont testé les vêtements Aero-FIT dans des conditions extrêmement variées. Leur feedback et leur ressenti ont contribué à valider les performances en matière d’aération, le confort et la liberté de mouvement qu’offre l’innovation en situation réelle.

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Les maillots de l’Equipe de France pour la Coupe du Monde 2026 sont à retrouver très prochainement sur la boutique FOOT.FR