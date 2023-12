Tirage au sort de la Ligue des Champions : chapeaux, heure et diffusion TV

Le mode d’emploi du tirage au sort et déroulé de la cérémonie

Siège de l’UEFA depuis 1995, Nyon (Suisse) accueillera ce lundi 18 décembre à 12h le tirage au sort des 1/8es de finale de la Ligue des Champions 2023/2024. Les 16 qualifiés (4 clubs espagnols, 3 clubs allemands, 3 clubs italiens, 2 clubs anglais, 1 club français, 1 club portugais, 1 club néerlandais et 1 club danois) seront, comme à l’accoutumée, répartis dans 2 chapeaux. Le premier englobera les clubs vainqueurs de leur groupe respectif, qui feront office de têtes de séries.

La suite après cette publicité

Le deuxième chapeau réunira quant à lui les deuxièmes de chaque groupe. Dans ce système de matches aller-retour, un club vainqueur de son groupe affrontera systématiquement un deuxième, avec à chaque fois, la manche aller disputée chez le prétendu outsider (le deuxième). Rappel important de la règle fixée par l’UEFA : deux équipes issues du même groupe ou du même pays ne pourront pas s’affronter en huitième de finale. À noter qu’il s’agissait hier soir de la dernière journée de phases de poule de la Ligue des Champions, avant la mise en place du format de «mini championnat» revisité qui apparaîtra la saison prochaine.

À lire

La France cartonne à l’indice UEFA !

La composition des chapeaux des 1/8es de finale de la Ligue des Champions

Chapeau 1 avec les vainqueurs des groupes :

-Bayern Munich (ALL)

-Arsenal (ANG)

-Real Madrid (ESP)

-Real Sociedad (ESP)

-Atlético de Madrid (ESP)

-Borussia Dortmund (ALL)

-Manchester City (ANG)

-FC Barcelone (ESP)

Chapeau 2 avec les seconds de chaque groupe :

-FC Copenhague (DAN)

-PSV Eindhoven (HOL)

-Naples (ITA)

-Inter Milan (ITA)

-Lazio (ITA)

-PSG (FRA)

-RB Leipzig (ALL)

-FC Porto (POR)

Les horaires du tirage :

Généralement programmé à 13h, le tirage aura cette fois lieu à 12h00, à Nyon (Suisse), fief de l’UEFA. Mais comme souvent dans ce type d’événements, il faudra prendre son mal en patience puisque le tirage au sort débutera réellement aux alentours de 12h30, une fois l’introduction, les modalités / règles du tirage, et les présentations des 16 qualifiés achevée. Ensuite après 13h cela sera au tour de la Ligue Europa et de la Conférence League de voir leur tirage s’effectuer au même endroit.

La suite après cette publicité

Sur quelle chaîne et par quel moyen regarder le tirage au sort :

Pour les abonnés de Canal+, RMC Sport ou beIN SPORTS, vous pourrez suivre le tirage au sort en direct et en intégralité sur Canal+ Sport, RMC Sport 1 et sur les canaux beIN SPORTS. Pour les autres, le tirage au sort sera à suivre en live sur Foot Mercato, mais aussi en streaming sur le site de l’UEFA.

Quand auront lieu les matches des 1/8es de finale ?

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions se dérouleront les 13, 14, 20 et 21 février 2024 pour les matches aller et les 5, 6, 12 et 13 mars pour les matches retour. Tous les matches se disputeront à 21h. Le tirage au sort des quarts de finale, des demi-finales et de la finale est lui prévu le vendredi 18 mars.