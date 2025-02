Monaco - Benfica: les compositions officielles

Les barrages de Ligue des Champions se poursuivent ce soir. Monaco reçoit au Stade Louis-II, le Benfica, ce mercredi à 21h. Les Monégasques s’articulent en 4-4-2 avec Majecki aux cages. En défense, on retrouve Diata, Salisu, Kehrer et Vanderson. Golovin, Al-Musrati, Zakaria et Akliouche sont au milieu de terrain. Embolo et Biereth vont animer l’attaque de l’ASM.

Le Benfica s’organise en 4-3-3 avec Trubin aux cages. En défense, on retrouve Carreras, Otamendi, Thomas Araujo et Antonio Silva. Orkun Kökçü, Florentino et Aursnes sont au milieu de terrain. Pavlidis et Schjelderup vont animer l’attaque du club lisboète.

Les compositions:

AS Monaco: Majecki - Vanderson, Kehrer, Salisu, Diatta - Akliouche, Al-Musrati, Zakaria, Golovin - Embolo, Biereth

Benfica: Trubin - Tomas Araujo, Antonio Silva, Otamendi, Careras - Orkun Kökçü, Florentino, Aursnes - Schjelderup, Pavlidis, Kerem Aktürkoğlu