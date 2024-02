Benrahma, Fornals, Sarr… la fin de mercato de la Premier League fait scandale !

Loin des 815 millions de livres sterling, soit plus de 950 millions d’euros, dépensés l’hiver dernier, la Premier League a fait preuve d’une certaine sagesse au cours du mois de janvier. Très certainement refroidis par les règles du fair-play financier en Angleterre, et les sanctions récemment prononcées à l’encontre d’Everton, les clubs anglais se sont finalement distingués par une étrange passivité. Alors oui, Tottenham s’est offert Radu Drăgușin contre 25 millions d’euros, Manchester City a de son côté misé 14,5M€ sur le jeune prodige argentin Claudio Echeverri et Crystal Palace a signé un chèque de plus de 25M€ pour attirer Adam Wharton en provenance de Blackburn. Pour le reste ? Quelques opérations mais rien de mirobolant. Une activité largement inférieure à celle aperçue lors des dernières fenêtres qui n’a cependant pas empêché le Royaume de Sa Majesté de se retrouver, ce vendredi matin, au coeur de la polémique. La raison ? Les nombreux deals bloqués par les formations d’outre-manche dans la dernière ligne droite de ce mercato hivernal.

La suite après cette publicité

West Ham a fait capoter deux opérations, Chelsea climatise le HAC !

Dans cette optique, comment ne pas évoquer le transfert avorté de Saïd Benrahma à l’Olympique Lyonnais. Alors que tout semblait bouclé pour un prêt de 5 millions d’euros assorti d’une option d’achat de 15 M€ - la DNCG avait validé l’opération, les différents documents avaient été signés et le joueur avait de son côté passé sa visite médicale et posé pour les photos de présentation avec son maillot floqué - l’international algérien de 28 ans, qui avait fait le déplacement jusqu’à Lyon avec sa famille, va finalement rentrer à West Ham. Et pour cause. Les Hammers n’ont pas envoyé les documents nécessaires dans les temps alors que l’OL avait bien saisi toutes les données administratives sur la plateforme dédiée de la FIFA (FIFA TMS). De quoi provoquer la fureur de la direction rhodanienne. West Ham n’a jamais lancé la moindre procédure technique de sa part, et cela malgré les relances répétées de l’OL et une communication téléphonique mutuelle continue, précise à ce titre le communiqué des Gones, dans l’incompréhension totale.

À lire

L’OL révèle que le transfert de Saïd Benrahma est en cours de validation par la FIFA !

Le club, «regrettant vivement l’échec du transfert de Saïd Benrahma, pour des raisons indépendantes de sa volonté, et remet en question le comportement de West Ham qui n’a pas réussi à finaliser les procédures administratives requises malgré tous les accords conclus», se réserve d’ailleurs le droit d’engager des procédures pour valider l’opération ultérieurement.« West Ham United peut confirmer que l’accord du dernier jour du mercato pour que Saïd Benrahma rejoigne l’Olympique Lyonnais n’a pas été conclu avant la date limite, l’accord ne pouvant être conclu avant 23 heures», a de son côté rétorqué la formation basée dans le district de Newham. Un épisode douloureux qui n’est malheureusement pas esseulé à l’heure de dresser le bilan de ces dernières heures sur le marché des transferts. Toujours du côté de West Ham, un autre transfert a ainsi capoté. Tout proche de rejoindre le Betis avant la fin du mercato, Pablo Fornals (27 ans) n’est toujours pas un joueur de Liga. La faute aux Hammers, qui, comme pour Benrahma à l’OL, n’ont pas pu envoyer tous les documents en raison d’un problème informatique…

La suite après cette publicité

Hakim Ziyech, un précédent au PSG…

«West Ham a eu quelques problèmes avec tous les accords qu’ils ont conclus. Nous sommes optimistes car nous espérons conclure l’accord avec Fornals dans les prochains jours», précisait malgré tout le patron du Betis, Ramon Alarcón, optimiste quant à l’issue positive de ce dossier. Mauvais élève de cette première soirée de février, West Ham n’a, cependant, rien à envier à Chelsea, son homologue londonien. Sur le point de s’engager avec Le Havre, Malang Sarr (25 ans) - qui avait lui aussi passé sa visite médicale et signé un contrat de deux ans et demi avec le promu normand - va finalement rentrer à Londres. Après plusieurs heures de négociations et différents ajustements proposés par les Blues sur les conditions financières de la résiliation de son contrat, que le joueur a accepté à chaque fois, l’actuel 10e de Premier League a finalement refusé d’envoyer les documents nécessaires pour officialiser définitivement l’opération. Un terrible coup de massue pour le HAC mais surtout pour Malang Sarr, dépité de cette issue dommageable à 18 mois de la fin de son bail.

Trois opérations avortées provoquant logiquement la colère de nombreux observateurs, pointant notamment une vieille habitude en Premier League. Pour rappel, le Paris Saint-Germain avait également subi ce type de scénario lors du mercato hivernal 2023. Après une Coupe du monde 2022 au Qatar achevée à une superbe quatrième place avec le Maroc, Hakim Ziyech souhaitait, en effet, quitter Chelsea pour retrouver du temps de jeu. Oui mais voilà, si le club de la capitale française pensait avoir bouclé le prêt de l’ailier de 29 ans, les Blues en décidaient autrement. Après avoir envoyé un document erroné, puis non signé, à plusieurs reprises, la FIFA n’homologuait pas le deal, la date limite étant passée. Malgré un recours formulé par le champion de France en titre, la commission juridique de la LFP retoquait, de son côté, la demande parisienne et l’ancien joueur de l’Ajax, aujourd’hui prêté par les Blues à Galatasaray, restait à Londres. Un camouflet de plus à ajouter au palmarès de la Premier League, spécialiste en la matière. En attendant de voir si le Betis parviendra à ses fins pour Pablo Fornals et si l’OL obtiendra la grâce des instances pour le cas Benrahma, ces histoires rocambolesques divisent. Alors que certains supporters pointent directement du doigt les instances, demandant des sanctions pour ces clubs jugés responsables d’une opération avortée, d’autres évoquent quant à eux le risque de ces négociations effectuées sur le gong…