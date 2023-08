Manchester City : dernière ligne droite pour le prêt de João Cancelo au Barça

Jorge Mendes a beaucoup de travail en cette fin de mercato estival. Outre les dossiers brûlants qui concernent João Felix, Ansu Fati et Bradley Barcola, l’influent agent portugais cherche également une porte de sortie pour João Cancelo. De retour à Manchester City après un prêt mitigé au Bayern Munich, le polyvalent latéral est la priorité de Xavi pour renforcer son effectif en vue de la saison qui vient à peine de commencer. Si le joueur de 29 était d’accord pour rejoindre la Catalogne, il restait encore plusieurs détails à régler et selon la presse espagnole il se pourrait bien que l’opération soit déjà bouclée. En effet, l’ancien joueur de la Juventus se rapproche de plus en plus du FC Barcelone et il pourrait s’agir en effet de la dernière ligne droite vers un transfert du Portugais en Espagne.

Comme relayé ces derniers temps par la presse espagnole, l’opération privilégiée sera un prêt malgré la réticence de Manchester City. Selon les dernières indiscrétions du Carrusel Deportivo de la Cadena SER, les Blaugranas et les Skyblues sont d’ailleurs en train de se mettre d’accord sur l’accord sachant qu’une option d’achat de 25 millions d’euros devrait être intégré pour finaliser ce dossier. Cette option pourrait d’ailleurs être obligatoire si les Catalans atteignent les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Enfin, la grande majorité des émoluments de l’ailier portugais serait payée par les Culés tandis que les Cityzens en paieraient une plus petite partie. D’après le média espagnol, Joao Cancelo devrait même se rendre à Barcelone dès demain pour boucler ce très long feuilleton.