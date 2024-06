L’OM, Rennes et Nice à la lutte pour Moussa Diarra

«Après huit années passées au club, il est temps pour moi de prendre un nouveau virage dans ma carrière de footballeur. Je tiens à remercier le club de m’avoir fait confiance durant toutes ces années. De nombreux souvenirs me viennent en tête : mon arrivée en 2016 au centre de formation, notre parcours en Gambardella en 2019, notre titre de champion de Ligue 2, notre victoire en Coupe de France, et bien sûr, l’aventure en Coupe d’Europe. Merci Toulouse. » Il y a un mois, Moussa Diarra officialisait son départ du TFC pour passer un nouveau cap loin d’un club formateur qu’il avait rejoint en 2016 en provenance de son Île-de-France natale.

Totalisant plus d’une centaine de matches pros à 23 ans dont 46 en Ligue 1 et 8 en Ligue Europa, l’international malien dispose en outre d’une polyvalence qui peut attirer de nombreux clubs européens séduits à l’idée de récupérer un jeune joueur, capable d’évoluer aussi bien arrière gauche que défenseur central, voire même au milieu de terrain. Ajoutez à cela son statut d’agent libre et vous avez l’un des défenseurs les plus convoités de ce début de mercato en France, mais aussi en Europe.

Grosse agitation autour de Moussa Diarra

En Ligue 1 déjà, l’OM, l’OGC Nice et le Stade Rennais ont pris quelques renseignements auprès du solide défenseur et de son entourage. Les trois clubs de haut de tableau de Ligue 1 ne seraient pas contre récupérer Diarra sans dépenser le moindre centime. C’est également le cas à l’étranger où un club allemand est actuellement très intéressé. En Espagne, le profil de Moussa Diarra plaît beaucoup au Real Betis.

Enfin, des clubs anglais (West Bromwich Albion et Norwich) sont aussi sur le coup et n’ont aucun doute sur sa capacité à s’imposer en Angleterre après l’avoir vu briller cette saison contre de gros clubs tels que Paris, Liverpool ou encore le Benfica. Rien n’est encore fixé pour l’ancien Pitchoun, mais l’objectif est d’avoir un avenir réglé d’ici la fin du mois afin de pouvoir faire la préparation d’avant saison avec sa nouvelle équipe.