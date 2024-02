L’offre folle du Bayern Munich à Xabi Alonso, le plan délirant de Manchester United pour Greenwood

Le salaire XXL proposé à Xabi Alonso

En Allemagne, le Bayern Munich cherche toujours un remplaçant pour l’après Tuchel. Xabi Alonso est toujours dans le viseur du Bayern Munich qui serait prêt à lui offrir un salaire de folie pour le convaincre de rallier la Bavière. Comme l’explique le Daily Mirror dans ses pages intérieures, pour griller la politesse à Liverpool, le Bayern Munich est prêt à offrir à Xabi Alonso un salaire de 20M£, soit environ 23M€ par an, ce qui en ferait l’un des entraîneurs les mieux payés de la planète, derrière Pep Guardiola à Manchester City ou encore Diego Simeone à l’Atlético de Madrid. L’Espagnol quadruplerait ses émoluments s’il acceptait cette offre. En attendant, après avoir vécu une semaine noire avec trois défaites en huit jours, le club bavarois affrontait Leipzig hier sur sa pelouse. Les Bavarois se sont fait peur, ont souffert, mais ont enfin relancé la machine grâce à un grand Harry Kane, auteur d’un doublé, comme le placarde Bild dans son édition du jour.

La folle idée de Rattcliffe

Outre-Manche, Manchester United a perdu des plumes en s’inclinant face à Fulham, défaite 2-1 comme le rapporte le Manchester Evening News. Un revers qui donne des regrets aux hommes de Ten Hag. Harry Maguire a bien cru offrir le point du match nul, mais Iwobi a donné la victoire aux siens au bout du bout du temps additionnel après un rush fou d’Adama Traoré. Manchester United a peiné offensivement, ce qui donne des idées assez folles au nouveau propriétaire Jim Rattcliffe. Le Daily Star explique que les feux sont au vert pour un retour de Mason Greenwood. L’Anglais, banni de Manchester après son affaire de viol, retrouve des couleurs du côté de Getafe. Le milliardaire britannique estime que c’est délirant que son club paye le salaire d’un joueur qui cartonne en Espagne et qui était autrefois estimé à 50M€. Rattclife ne souhaite pas le prêter une saison de plus et le laisser filer libre, quitte à déjà se mettre à dos les supporters qui sont contre un retour de Mason Greenwood. Affaire à suivre.

Les retrouvailles pour Ramos

Ce qui nous intéresse sur la Une du journal Marca, c’est le retour du héros Sergio Ramos. Ce Real Madrid-Séville va rappeler de sacrés souvenirs chez les supporters madrilènes qui retrouvent leur ancien capitaine emblématique. À l’aller à Séville, Ramos s’était déjà particulièrement illustré. Au Santiago Bernabeu, le défenseur de 37 ans devrait recevoir un hommage appuyé. C’est ce qu’a souhaité le coach du Real Madrid Carlo Ancelotti en tous les cas. Le journal AS le qualifie d’ennemi intime. SR4 a laissé une trace indélébile au Real Madrid. Les retrouvailles seront forcément émouvantes et on imagine aisément qu’on le retrouvera en Une des différents quotidiens madrilènes demain. À moins que ce dernier ne joue de mauvais tours à son ancien club.