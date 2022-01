Rennes-Bordeaux : les compositions officielles

C'est un duel des extrêmes qui ouvre ce dimanche après-midi de Ligue 1. D'un côté Rennes, qui reste certes sur trois défaites consécutives en championnat mais qui peut récupérer la quatrième place que Lens lui a chipé hier. De l'autre Bordeaux, actuellement 17ème et dont six cadres ont été mis de côté dans la semaine. En cas de contre-performance en Bretagne, les Girondins pourraient se retrouver relégables ce soir et Vladimir Petkovic, pour le moment conforté par son président, va jouer très gros dans les semaines à venir. Rennes - Bordeaux, c'est à suivre à partir de 13h sur notre live commenté.

Pour cette rencontre, Bruno Génésio est toujours privé de ses cadres partis à la CAN (Gomis, Aguerd, Traoré et Sulemana). L'entraîneur rennais a fait deux changements par rapport à l'équipe qui s'est inclinée à Lens, avec notamment le retour de Jérémy Doku dans le XI de départ. L'international belge est titulaire en championnat pour la première fois depuis la 2ème journée. Il accompagnera les deux sérials-buteurs Martin Terrier et Gaëtan Laborde (neuf buts chacun en Ligue 1) sur le front de l'attaque. De son côté, Vladimir Petkovic opte pour un 4-2-3-1 avec une charnière Mexer-Gregersen. L'entraîneur suisse pourra s'appuyer sur son quatuor offensif Oudin, Adli, Niang et Hwang pour faire vaciller les Rennais.

Les compositions d'équipes :

Rennes : Alemdar - Assignon, Omari, Badé, Meling - Bourigeaud (cap.), Martin, Santamaria - Doku, Laborde, Terrier

Bordeaux : Costil (cap.) - Kwateng, Mexer, Gregersen, Mangas - Lacoux, Sissokho - Niang, Adli, Oudin - Hwang