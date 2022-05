L'Inter Milan et Tottenham veulent Sofyan Amrabat

La saison arrive bientôt à son terme et les gros clubs européens commencent déjà à préparer leur mercato. C'est notamment le cas de Tottenham et de l'Inter Milan qui ont ciblé le profil du milieu de la Fiorentina Sofyan Amrabat (25 ans) pour cet été. L'international marocain était déjà dans le viseur d'Antonio Conte et surtout du directeur sportif des Spurs Fabio Paratici cet hiver, mais le départ tardif de Ndombélé à l'OL avait bloqué ce dossier. L'ancien directeur sportif de la Juventus suit le joueur depuis plusieurs années maintenant.

Mais les Spurs qui ont déjà entamé des discussions avec l'entourage du joueur devront faire face à la concurrence de l'Inter Milan qui cherche aussi à renforcer son secteur défensif et qui apprécie fortement le profil du joueur. Le Marocain, qui a disputé 22 matchs de Serie A (8 titularisations seulement) ne serait pas contre débuter une nouvelle aventure ailleurs qu'à la Fiorentina qui l'a recruté il y a deux saisons maintenant.