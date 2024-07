Real Madrid : la grande annonce de Carlo Ancelotti sur le mercato

À quelques heures du premier match de la tournée américaine du Real Madrid contre l’AC Milan (1ᵉʳ août), Carlo Ancelotti était en conférence de presse ce mardi pour répondre aux questions des journalistes. L’entraîneur italien a notamment fait une déclaration importante sur le mercato des Madrilènes, dans le sens des départs comme des arrivées. « L’équipe est complète. Tout le monde veut rester, a-t-il déclaré dans des propos relayés par AS. Jésus Vallejo est de retour et David Alaba se rétablit. Nous avons les jeunes : Joan Martínez, Jacobo Ramón et Raúl Asencio. Il n’y a pas de départs, car tout le monde veut rester. »

Si l’arrivée d’un défenseur, notamment Leny Yoro, était espérée, elle ne semble plus d’actualité, selon Ancelotti. Reste à voir si cela sera vraiment le cas. En attendant, trois rencontres amicales attendent le Real cet été : après Milan, les champions d’Europe en titre affronteront le FC Barcelone, dans le New Jersey (le 4 août), puis Chelsea, à Charlotte (le 7 août).