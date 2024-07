JO : l’Ukraine s’offre le Maroc en infériorité numérique, l’Egypte domine l’Ouzbekistan

La compétition de football des Jeux Olympiques se poursuivait ce samedi avec le Maroc qui affrontait l’Ukraine. Après sa victoire face à l’Argentine, qui a beaucoup fait parler, la formation coachée par Tarek Sektioui pouvait valider son billet pour les quarts de finale dès aujourd’hui. Et face à une équipe ukrainienne qui n’avait pas le droit à l’erreur, on a eu une rencontre passionnante. L’Ukraine avait d’ailleurs ouvert le score contre le cours du jeu grâce à Dmytro Kryskiv. Au retour des vestiaires, le Marocain Soufiane Rahimi provoquait un penalty et l’exclusion de Volodymyr Salyuk. Le meilleur buteur de la compétition transformait son tir pour égaliser.

Avec 3 buts dans la compétition, Rahimi devenait également le co-meilleur buteur marocain de l’histoire des JO (avec Ahmad Faras). Malgré une grosse domination et une supériorité numérique, le Maroc ne parvenait pas à marquer un second but synonyme de qualification et au contraire, dans les dernières secondes, l’Ukraine, sur une ultime contre-attaque, inscrivait un but qui offrait trois points précieux. Dans ce groupe B, toutes les équipes ont 3 points. Dans l’autre rencontre, l’Égypte s’est relancée en s’imposant face à l’Ouzbékistan (1-0) grâce à un but en début de match d’Ahmed Kouka. L’Égypte prend la 2e place de son groupe avec 4 points.