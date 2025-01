J7 : le classement complet de la Ligue Europa

Après la Ligue des Champions mardi et mercredi, c’est au tour de la Ligue Europa ce jeudi de nous livrer sa 7e journée de la saison 2024/2025. Les deux clubs français en lice dans cette compétition, à savoir l’OGC Nice et l’Olympique Lyonnais ont ainsi eu l’occasion de s’illustrer. Dans le top 8 avant de défier Fenerbahçe à 18h45 l’Olympique Lyonnais a concédé un match nul 0-0 et se retrouve désormais à la 5e place.

De son côté, l’OGC Nice qui pointait à la 35e place voulait se replacer et a croisé le fer avec le club suédois d’Elfsborg. Les Aiglons ont perdu 1-0, stagnent au classement et sont officiellement éliminés. A noter la surprenante 25e place de Porto, qui est provisoirement éliminé avant la dernière journée.