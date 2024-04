Inter Miami : un adjoint s’excuse pour avoir traité Messi de nain possédé

Le 3 avril dernier, l’Inter Miami s’est incliné à domicile (2-1) face aux Mexicains de Monterrey, à l’occasion du quart de finale aller de la Ligue des Champions de la CONCACAF. Une rencontre à l’issue de laquelle Lionel Messi, qui ne jouait pas à cause d’une blessure, s’est clashé avec le coach adverse, Fernando Ortiz. Depuis, d’autres informations sur cette fin de match houleuse sont sorties. FOX Sports MX a en effet diffusé un enregistrement audio de l’adjoint d’Ortiz, Nico Sanchez, durant cette altercation. Et ce dernier n’y est pas allé de main morte avec Messi et Tata Martino, le coach de Miami.

« Le nain (Messi, ndlr) était possédé, il avait le visage du diable. Il a mis son poing à côté de mon visage et m’a dit : « pour qui te prends-tu ? » Mais je ne l’ai pas regardé, j’ai détourné le regard, je n’ai jamais répondu, ce qui n’a fait qu’empirer les choses. Et Tata Martino, quel pauvre con, je l’avais devant moi qui me disait : « imbécile, tu vas pleurer ? Imbécile, tu vas pleurer ? » Quelle andouille ! Toutes ces vidéos, ils les ont probablement effacées parce qu’elles leur donnent une mauvaise image. Ce qu’ils ont fait est vraiment grave. Ils veulent salir le terrain. » Suite à cette diffusion, Sanchez s’est excusé sur ses réseaux sociaux. « Je ne connais pas l’entraîneur de l’Inter, Gerardo Martino, et je me suis référé à lui de manière irrespectueuse, et je m’en excuse. Je suis aussi argentin qu’eux et je défendrai toujours mon club. Je suis ici pour montrer mon visage et prendre les choses en main. » Le match retour s’annonce quand même animé.