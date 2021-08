PSG : Sergio Ramos a proposé à Lionel Messi de l'héberger avec sa famille

Rivaux pendant des années en Espagne lors des Clasicos entre le FC Barcelone et le Real Madrid, Lionel Messi et Sergio Ramos vont désormais porter le même maillot, celui du Paris Saint-Germain. Le défenseur central espagnol a d'ailleurs souhaité la bienvenue à l'attaquant argentin ce mercredi soir via un message posté sur ses réseaux sociaux. Et le joueur de 35 ans a tout fait pour que le récent vainqueur de la Copa América le rejoigne dans la capitale française.

La suite après cette publicité

Comme le rapporte le journal espagnol El Pais, Sergio Ramos a proposé à Lionel Messi de l'héberger dès son arrivée à Paris avec sa famille, le temps qu'ils trouvent tous ensemble le bon logement. «Si ta famille et toi préférez rester dans une maison plutôt que dans un hôtel, vous pouvez rester dans la mienne», aurait lâché SR4 à Lionel Messi selon le média. Mais l'Argentin a refusé, lui qui dort pour le moment au Royal Monceau.