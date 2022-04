Le Betis prépare un mercato galactique

La suite après cette publicité

Le week-end a été joyeux pour les supporters du Betis. Dix-sept ans plus tard, l'écurie sévillane a remporté un titre ; une Copa del Rey obtenue lors des tirs au but face à Valence ce samedi, à Séville qui plus est puisque le match se jouait du côté de La Cartuja (stade habituellement utilisé par la sélection espagnole). Un succès qui vient récompenser une équipe sur la pente ascendante et surtout, une des formations qui propose le plus de spectacle de l'autre côté des Pyrénées depuis quelques années déjà.

Ambitieux, le club andalou ne veut pas en rester là, et compte encore être présent parmi les cadors du pays la saison prochaine. Encore en course pour se qualifier pour la Ligue des Champions, il est assuré de jouer l'Europa League. Et l'état-major betico compte gâter son entraîneur Manuel Pellegrini, en ajoutant de nouveaux joueurs à un effectif déjà qualitatif dans lequel on retrouve, entre autres, des joueurs du calibre de Sergio Canales, Alex Moreno, Guido Rodriguez, William Carvalho, Nabil Fekir ou Borja Iglesias.

Le Betis veut piocher au Real Madrid

Comme l'indique le quotidien Marca, le club espère enrôler Isco, alors que son contrat à Madrid expire en juin. Un contrat l'attend déjà du côté de Séville, où on serait ravi de l'accueillir. Et il pourrait ne pas arriver seul, puisque la presse ibérique évoque, depuis plusieurs semaines déjà, un retour de Dani Ceballos au sein de son club formateur. Deux recrues de choix pour le milieu de terrain donc.

Ce n'est pas tout, puisque Luiz Felipe, le défenseur central brésilien de la Lazio, devrait bien arriver libre de tout contrat en été selon Estadio Deportivo. De quoi renforcer la défense, le point faible de l'équipe. Luiz Henrique, ailier de Fluminense, devrait aussi arriver pour 9 millions d'euros. Autant dire qu'Antonio Cordon, l'ancien de Monaco, n'a pas chômé ces dernières semaines. Reinier (Real Madrid), Mohamed Ali-Cho (Angers), Abde (Barça) et Marc Roca (Bayern) sont aussi des noms annoncés dans le viseur du club pour le marché des transferts. Toujours est-il qu'il faudra essayer de ne pas se faire dépouiller dans le même temps...