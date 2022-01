Rien ne va plus pour Kylian Hazard !

La suite après cette publicité

Rares sont les fratries où trois joueurs évoluent au plus haut niveau. Cette prouesse, la famille Hazard a réussi à la faire. Toutefois, si Eden (qui est en difficulté au Real Madrid) et Thorgan (pilier du Borussia Dortmund) ont plutôt bien réussi, le cadet des frères Hazard vit une carrière pour le moins compliquée et chaotique comme nous le confirme Sacha Tavolieri, grand spécialiste du football belge. «Le résumé de sa carrière c'est un peu la facilité. Il a toujours été couvé par ses parents. Il a été mis dans les meilleures conditions par ses frères et il a souvent profité du succès d'Eden et de Thorgan.»

Formé à Lille et passé par Zulte Waregem, le milieu offensif s'est exilé trois saisons en Hongrie avant de débarquer à Chelsea à l'initiative de son frère Eden. Au final quelques rares apparitions dans l'équipe U23 des Blues et un prêt au Cercles Bruges où il inscrit 4 buts en 21 matches pour sa meilleure saison en pro. Voulant faire un pari et souhaitant capitaliser sur son nom, le club belge le recrute. Le début des problèmes aussi bien pour l'actuel 10e de Jupiler Pro League que pour le joueur.

Le Cercle de Bruges n'en veut plus !

Une expérience qui va révéler les failles du natif de La Louvière. «Au niveau sportif, c'est avant tout des problèmes de comportement et le souhait qu'il ne souhaitait pas écouter ce qu'on lui demandait. Le fait qu'il ne voulait pas se plier aux taches demandées et qu'il répondait souvent au coach. C'est aussi pour cette raison que la direction du Cercle Bruges a mis de côté Hazard notamment à cause de ce côté désinvolte qui a déplu au club. C'est un joueur qui avait des qualités intrinsèques incroyables, mais qui n'a jamais fait les efforts pour pouvoir bonifier son talent et progresser au plus haut niveau. C'est dommage, car à la base en Belgique, on disait que Kylian était plus fort d'Eden. D'où l'immense déception ici de la trajectoire de sa carrière.»

Après deux saisons quelconques, Kylian Hazard est écarté du groupe pro en janvier 2021. Depuis, il ne joue plus et peine à conserver une forme optimale. Forcément, la situation agace au plus haut point le Cercle Bruges qui cherche activement à se séparer du joueur de 26 ans et sous contrat jusqu'en juin 2023. Mais les courtisans ne se bousculent pas pour relancer l'ancien Lillois qui jouit d'un confortable salaire à Bruges. Toutefois, quelques contacts ont été établis ces derniers jours (en Turquie et en Belgique) et pourraient permettre au Cercle, qui revient fort en championnat (6 victoires sur les 7 derniers matches), de se débarrasser de ce nom ronflant plus encombrant qu'autre chose et qui handicape le club pour sa quète de renforts au mercato d'hiver.