PL : Aston Villa s’offre West Ham

Aston Villa entamait sa saison de Premier League ce samedi avec une rencontre intéressante face à West Ham. L’occasion pour Unai Emery d’avoir des certitudes et de se rassurer face à une équipe de West Ham qui réalisé un mercato plutôt très intéressant. Sous la houlette de Julen Lopetegui, et avec Todibo sur le banc au coup d’envoi, les Hammers n’ont pas su débuter par une victoire.

La suite après cette publicité

Ce sont les Villans qui ouvraient le score grâce à la recrue Amadou Onana avant que Lucas Paqueta, titulaire, n’égalise sur un penalty en fin de première période. Mais Aston Villa n’a pas lâché et a fini par marquer un second but dans le second acte. Le jeune Jhon Duran a inscrit le but victorieux pour donner les trois points à son équipe.