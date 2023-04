Les débuts magiques de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen !

La suite après cette publicité

Pour un joueur surnommé "Le Seigneur" durant sa carrière où son élégance et son intelligence tactique étaient valorisées, Xabi Alonso était attendu dans le rôle d’entraîneur. Arrêtant sa carrière en 2017 au Bayern Munich, le Basque a depuis fait preuve de modestie et a pris le temps de grandir patiemment. Commençant par les équipes jeunes du Real Madrid, le natif de Tolosa a ensuite pris en main l’équipe B de la Real Sociedad pendant trois ans. L’occasion de procéder à des expérimentations. Réalisant de bonnes choses et pouvant s’appuyer sur un joli statut de par sa carrière de joueur, Xabi Alonso était notamment passé proche de plusieurs clubs comme Elche ou le Real Madrid. Mais la rumeur la plus forte concernait le Borussia Mönchengladbach où il était passé proche de prendre le banc. Finalement, le Basque ira bien plus d’un an plus tard en Bundesliga mais plutôt du côté du Bayer Leverkusen. Suite aux résultats décevants de Gerardo Seoane qui n’avait pas su confirmer sa première saison de bonne facture, le Bayer Leverkusen pointait à une dramatique 17e place sur 18. Malgré ce contexte peu évident, Xabi Alonso acceptait la mission de redresser l’équipe allemande.

«Le club de Bundesliga Bayer 04 Leverkusen s’est séparé de l’entraîneur-chef Gerardo Seoane. Le Suisse sera remplacé par Xabi Alonso, dont le contrat court jusqu’au 30 juin 2024. Le Bayer présentera officiellement l’Espagnol de 40 ans lors d’une conférence de presse à 11h30 dans la BayArena de Leverkusen jeudi 6 octobre» pouvait-on lire dans un communiqué. Très vite le technicien espagnol arrivait avec des idées précises comme il l’expliquait lors de sa conférence de présentation : «jouer au football moderne. Dominant, intense avec et sans ballon, on a envie d’être actif. Il faut une bonne mentalité, le contrôle et la concentration.» S’estimant prêt, Xabi Alonso débutait idéalement face à Schalke 04 puisque ses hommes s’imposaient 4-0. Cependant, très vite les premières galères sont arrivées. Battu par Porto (3-0) puis accroché par l’Atlético de Madrid (2-2) et Bruges (0-0) en Ligue des Champions, le Bayer Leverkusen limitait la casse en étant reversé en Ligue Europa. En championnat, le club était accroché par Wolfsbourg (2-2) puis dominé par le RB Leipzig (2-0).

Une première dynamique assez moyenne qui laissait entrevoir de premiers doutes. Mettant du temps à trouver le bon équilibre dans une équipe offensive, Xabi Alonso voyait la dynamique se compliquer malgré la volonté d’imposer son 3-4-3 modulable en 3-4-1-2. Pourtant la direction du club allemand avait une grande espérance dans le travail du Champion du monde 2010. «Croyez-moi, Xabi a un talent énorme. Cela se voit dans le coaching en match, mais surtout à chaque entraînement. Il est l’homme qui nous ramènera le feu. Xabi travaille toujours sur des solutions et fait tout pour faire avancer le club à nouveau» expliquait le directeur des Sports Simon Rolfes à Sky Sports courant octobre. Et comme une prédiction, le Bayer Leverkusen retrouvait de l’allant avec des victoires contre l’Union Berlin (5-0), Cologne (2-1) et Stuttgart (2-0) avant la trêve hivernale qui permettait à la formation allemande de sortir de la zone rouge. Bénéficiant en plus du retour de blessure de son grand talent Florian Wirtz dont l’impact a été immédiat (4 buts et 8 offrandes en 16 matches), l’année 2023 a été excellente pour le Bayer Leverkusen.

Et comme prévu par Xabi Alonso, la dynamique allait venir par le jeu. Fidèle à ses principes qu’il a mis du temps à faire assimiler, il en récolte les fruits : «on fait beaucoup de jeux. Il aime aussi la mise en place tactique : comment l’équipe s’organise avec la balle, on travaille énormément les sorties de balle, ou les animations offensives, comment on va attaquer, les déplacements qu’on doit faire. On répète énormément de gammes dans ce style, pour que le jour du match, ça se fasse naturellement et qu’on ait des repères. Savoir quel type de courses je dois faire quand tel ou tel joueur a la balle… Il aime beaucoup ce style de jeu, pour que chacun puisse s’adapter par rapport au porteur du ballon. Il n’aime pas que le porteur soit esseulé, il aime que tout le monde offre une solution. Je pense que c’est ce qui a changé dans notre football. Tout le monde veut la balle, est concerné. Le danger peut venir de n’importe qui, il nous en a fait prendre conscience» nous a d’ailleurs expliqué Amine Adli il y a quelques semaines dans un entretien exclusif.

Séduisante et dominatrice, cette équipe est d’ailleurs revenu à un rythme de carburation idéal. Sur les 16 derniers matches de championnat, les coéquipiers de Moussa Diaby disposent du meilleur bilan avec 35 points obtenus sur 48 possibles. En Bundesliga en 2023, le Bayer Leverkusen a gagné 8 matches pour 2 nul et 3 défaites afin de remonter au sixième rang. Si la Ligue des Champions reste loin (7 points), une qualification européenne est actuellement dans les papiers et cela n’était pas gagné quand l’équipe pataugeait dans la zone rouge. De plus, le Bayer Leverkusen a éliminé Monaco et Ferencvaros pour aller en 1/4 de finale de Ligue Europa. Accroché à domicile par l’Union St-Gilloise (1-1), le Werksel tentera d’aller chercher la qualification en Belgique. Des résultats solides qui permettent au Bayer Leverkusen et à Xabi Alonso de nourrir de belles ambitions en cette fin de saison comme l’a souligné Simon Rolfes à Sport Bild : «toute l’équipe s’est développée. Et Xabi s’est également développé. Surtout, il a gagné en confiance.» Désormais annoncé dans les petits papiers de Chelsea et du Real Madrid, Xabi Alonso réalise des débuts idéals comme entraîneur pour le plus grand plaisir du Bayer Leverkusen.