Le classement des top buteurs européens

Le classement des tops buteurs européens revient ce lundi pour le troisième bilan de la saison. Celui-ci concerne les buteurs qui ont sévi en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Nouveau changement en tête puisque Michael Frey a repris la première place du classement. Avec le but de la victoire en fin de match contre La Gantoise (1-0), le buteur suisse compte désormais 12 buts en 10 matches. L'ancien Lillois confirme qu'il est dans une saison exceptionnelle et continue de maintenir un rythme élevé. Il devance d'une courte tête le précédent leader Arthur Cabral.

L'attaquant brésilien affiche de son côté aussi de hautes statistiques. Avec 11 buts en 9 matches, il est le meilleur buteur du championnat suisse. Avec le FC Bâle, il n'a pas trouvé la faille hier lors du match nul contre Lucerne (1-1). Le podium est complété par le seul français du top 10. Malgré la défaite 2-1 contre l'Espanyol de Barcelone, Karim Benzema a inscrit le seul but du Real Madrid. Désormais d'un solide bilan de 9 buts en 8 matches, il devance de peu Paul Onuachu. Quatrième, le Nigérian n'a pas marqué contre Eupen (défaite 3-2) et reste bloqué à 9 buts en 9 matches. Autre représentant du championnat belge, Jelle Vossen arrive au cinquième rang avec 8 buts en 9 matches malgré la lourde défaite de Zulte Waregem contre Seraing (5-1).

Robert Lewandowski marque le pas

La jeune pépite du RB Salzbourg Karim Adeyemi continue de briller. Auteur de 8 buts en 10 matches cette saison, il sort d'une nouvelle réalisation contre LASK (victoire 3-1). Le néo-international russe Gamid Agalarov recule au septième rang. Muet contre Ural (défaite 1-0), il reste bloqué à 8 buts en 10 matches. Ça tourne au ralenti aussi pour Erling Braut Haaland. Toujours blessé, il n'était pas de la victoire du Borussia Dortmund contre Augsbourg ce week-end et affiche toujours 7 buts en 5 matches. Il devance son rival en Bundesliga Robert Lewandowski. Battu avec le Bayern Munich par l'Eintracht Francfort (2-1), le Polonais vient d'enchaîner deux matches de championnat sans marquer. Une grande première depuis le 7 décembre 2019.

Enfin, le Gambien Assan Ceesay clôt ce classement avec 7 buts en 9 matches. Auteur d'un quadruplé avec Zurich contre Sion (6-2), il fait une entrée fracassante. Juste derrière, Kelvin Yeboah (Sturm), Viktor Tsygankov (Dynamo Kiev), Makhtar Gueye (Oostende), Dante Vanzeir (Saint-Gilloise) et Denis Undav (Saint-Gilloise) comptabilisent aussi 7 buts. Fedor Smolov (Lokomotiv), Edin Dzeko (Inter Milan), Mohamed Salah (Liverpool), Patrik Schick (Bayer), Jamie Vardy (Leicester), Christian Fassnacht (Young Boys), Luis Diaz (Porto), Jonathan David (Lille), Gaëtan Laborde (Rennes), Guus Til (Feyenoord), Antonio Marchesano (Zurich) Ciro Immobile (Lazio), Faïz Selemani (Courtrai), Liam Boyce (Heart) Martin Boyle (Hibernian), Dario Tadic (Hartberg), Mikel Oyarzabal (Real Sociedad), Lassina Traoré (Shakhtar), Denis Glushakov (Khimki) et Nikola Storm (Malines) suivent avec 6 buts.

Le classement des tops buteurs européens

1) Michael Frey (27 ans/Antwerp/Suisse) - 12 buts en 10 matches (788 minutes)

2) Arthur Cabral (23 ans/FC Bâle/Brésil) - 11 buts en 9 matches (755 minutes)

3) Karim Benzema (33 ans/Real Madrid/France) - 9 buts en 8 matches (709 minutes)

4) Paul Onuachu (27 ans/Genk/Nigéria) - 9 buts en 9 matches (636 minutes)

5) Jelle Vossen (32 ans/Zulte Waregem/Belgique) - 8 buts en 9 matches (720 minutes)

6) Karim Adeyemi (19 ans/RB Salzbourg/Allemagne) - 8 buts en 10 matches (719 minutes)

7) Gamid Agalarov (21 ans/Ufa/Russie) - 8 buts en 10 matches (737 minutes)

8) Erling Braut Haaland (21 ans/Borussia Dortmund/Norvège) - 7 buts en 5 matches (450 minutes)

9) Robert Lewandowski (33 ans/Bayern Munich/Pologne) - 7 buts en 7 matches (577 minutes)

10) Assan Ceesay (27 ans/Zurich/Gambie) - 7 buts en 9 matches (725 minutes)