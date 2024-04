LOSC-OM : l’improbable embrouille entre Mohamed Henni et Rémy Cabella

Ce vendredi, le LOSC a balayé l’Olympique de Marseille en ouverture de la 28e journée de Ligue 1 (3-1). Titulaire, Rémy Cabella a réalisé une belle prestation avec les Dogues ponctuée par un superbe but pour permettre aux Lillois de prendre le large à 2-0. En célébrant son but, le milieu offensif s’est pourtant mis plusieurs supporters de l’OM à dos. Lors de son interview d’après-match avec Prime Vidéo, le numéro 10 de Lille avait été insulté par le virage marseillais au stade Pierre-Mauroy. Un traitement qui avait fait rire l’intéressé qui avait répondu par des salutations lointaines. Alors qu’il a évolué à l’OM entre 2015 et 2018, Cabella était l’un des joueurs marseillais les plus appréciés de cette époque. Forcément, le voir célébrer a été un crève-cœur pour les supporters qui se sont montrés virulents à son égard sur les réseaux sociaux.

La suite après cette publicité

Le célèbre influenceur Mohamed Henni, fervent supporter de Marseille, y est allé de son message et a notamment insulté l’ancien de l’ASSE et du MHSC pour "son manque de reconaissance" envers les pensionnaires du stade Vélodrome. Une attaque auquel a répondu Cabella sur TikTok. En effet, s’affichant souriant sur le son "Je fais ma vie" du rappeur Jul dans lequel ce dernier dit qu’il mouille le maillot comme Cabella, le milieu offensif lillois a fustigé Henni à travers une description sans équivoque : «POV : pendant que certains cassent des télés et font des brushings. C’est plus Mohamed Henni, c’est Mohamed Haineux.» Reste à savoir quelle sera la réponse de Mohamed Henni.