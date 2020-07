Décision du TAS : la réaction de l'UEFA

Près de cinq mois après avoir suspendu Manchester City de coupe d'Europe pour les deux prochaines saisons en raison d'infractions des règles du fair-play financier, l'UEFA a vécu un sacré retournement de situation. En effet, le Tribunal arbitral du sport (TAS) a donné raison au club anglais. Une nouvelle synonyme de coup dur pour le FPF. Face à cette décision, l'instance dirigeante du football européen a réagi sobrement.

« L’UEFA prend note de la décision prise par le Tribunal arbitral du sport de réduire la sanction imposée au Manchester City FC par l'instance indépendante de contrôle financier des clubs de l'UEFA pour violation présumée du règlement de l'UEFA sur les licences de club et le fair-play financier. (…) Au cours des dernières années, le fair-play financier a joué un rôle important en protégeant les clubs et en les aidant à devenir financièrement viables et l'UEFA et l’ECA restent attachées à ses principes. L'UEFA ne fera aucun autre commentaire à ce sujet », indique le communiqué.

