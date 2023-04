BL : Cologne et le Borussia Mönchengladbach se neutralisent

Après le 133ème Klassiker remporté par le Bayern face à Dortmund ce samedi pour la première de Thomas Tuchel sur le banc bavarois (4-2), la 26ème journée de Bundesliga se poursuivait ce dimanche avec un autre Borussia au programme. Sur la pelouse de Cologne, Mönchengladbach et Marcus Thuram venaient chercher les trois points pour se relancer dans la course aux places qualificatives pour les prochaines éditions des coupes européennes. Malgré l’enjeux, les visiteurs n’arrivaient pas à trouver la faille en première période malgré plusieurs mouvements intéressants.

Pire, Manu Koné écopait d’un nouveau carton jaune (21e) et il ne pourra donc pas être aligné face à Wolfsbourg au prochain match. Au retour des vestiaires, Marcus Thuram ratait le cadre (50e) et les locaux trouvaient la barre transversale de Jonas Omlin (69e). Finalement, les deux équipes se séparaient sur un score nul et vierge assez logique au vu de la rencontre. Un score de parité qui ne fait les affaires de personne au classement, les deux formations restent en effet dans le ventre mou du championnat allemand. Lors de la prochaine journée, le Borussia retrouvera Wolfsbourg donc et Cologne se rendra à Augsbourg.

