Menu Rechercher
Commenter 4
Officiel Ligue 2

Philippe Montanier est le nouvel entraîneur de l’ASSE !

Par Josué Cassé
1 min.
Philippe Montanier, le coach du TFC @Maxppp

Après le départ d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne était à la recherche de son nouvel entraîneur. C’est désormais chose faite. Ce dimanche, Philippe Montanier a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe stéphanoise. Le coach de 61 ans retrouve un banc, deux ans et demi après la fin de son aventure à Toulouse.

La suite après cette publicité
AS Saint-Étienne
✍️ Ce dimanche, Philippe Montanier (61 ans) a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne.
Voir sur X

« Joueur de l’AS Saint-Étienne lors de la saison 1999-2000, Philippe Montanier repasse au Vert. Fort de 677 matchs coachés et d’expériences internationales, l’ancien gardien de but rejoint le banc de touche de l’équipe première masculine », précise le communiqué de l’ASSE, 5e de Ligue 2.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (4)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 2
ASSE
Philippe Montanier

En savoir plus sur

Ligue 2 Ligue 2 BKT
ASSE Logo St Étienne
Philippe Montanier Philippe Montanier
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier