Ligue 2
Philippe Montanier est le nouvel entraîneur de l’ASSE !
1 min.
@Maxppp
Après le départ d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne était à la recherche de son nouvel entraîneur. C’est désormais chose faite. Ce dimanche, Philippe Montanier a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe stéphanoise. Le coach de 61 ans retrouve un banc, deux ans et demi après la fin de son aventure à Toulouse.
La suite après cette publicité
AS Saint-Étienne @ASSEofficiel – 16:22
✍️ Ce dimanche, Philippe Montanier (61 ans) a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe professionnelle masculine de l’AS Saint-Étienne.Voir sur X
« Joueur de l’AS Saint-Étienne lors de la saison 1999-2000, Philippe Montanier repasse au Vert. Fort de 677 matchs coachés et d’expériences internationales, l’ancien gardien de but rejoint le banc de touche de l’équipe première masculine », précise le communiqué de l’ASSE, 5e de Ligue 2.
En savoir plus sur
La suite après cette publicité
Nos dernières vidéos
Les plus lus
Explorer