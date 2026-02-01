Philippe Montanier est le nouvel entraîneur de l’ASSE !

Après le départ d’Eirik Horneland, l’AS Saint-Étienne était à la recherche de son nouvel entraîneur. C’est désormais chose faite. Ce dimanche, Philippe Montanier a officiellement été nommé entraîneur de l’équipe stéphanoise. Le coach de 61 ans retrouve un banc, deux ans et demi après la fin de son aventure à Toulouse.

« Joueur de l’AS Saint-Étienne lors de la saison 1999-2000, Philippe Montanier repasse au Vert. Fort de 677 matchs coachés et d’expériences internationales, l’ancien gardien de but rejoint le banc de touche de l’équipe première masculine », précise le communiqué de l’ASSE, 5e de Ligue 2.