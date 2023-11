JT Foot Mercato : l’avenir du Real Madrid s’annonce radieux !

Le Real Madrid sur tous les fronts

Comme tout va bien à Madrid, le Real ne devrait réaliser aucun transfert cet hiver comme l’avance Marca. En ce qui concerne les départs, les joueurs qui souhaiteraient s’en aller lors du prochain mercato auraient alors carte blanche d’après le quotidien ibérique. Les Merengues préparent l’avenir avec les récentes prolongations de Vinicius Jr et Rodrygo ! D’ailleurs, le numéro 7 de la Casa Blanca a reçu, ce lundi, le prix de joueur de la saison 2022/2023 en Liga ! Auteur de 10 buts et 9 passes décisives en 33 matchs de championnat l’an dernier, il avait réalisé une excellente saison. Côté prolongation, celle d’Eduardo Camavinga, devenu indispensable au milieu de terrain, est officielle depuis ce mardi. L’international français a signé un nouveau contrat jusqu’en 2029 ! la direction madrilène a fixé la clause libératoire assortie à son bail au milliard d’euros. Une pratique de plus en plus fréquente à Madrid. Le Real sécurise ses pépites. Et se penche vers les prochaines. Mais il faut une superstar pour le Real afin d’enclencher un nouveau cycle ! Rien de surprenant à dire que depuis de longs mois déjà, le nom de Kylian Mbappé revient avec insistance dans la capitale espagnole. L’international français arrive en fin de contrat en juin prochain avec le PSG et cette fois, Madrid compte bien arriver à ses fins. Et pour le convaincre de revêtir le maillot blanc, la direction du club est prête à faire un effort considérable en terme de salaire. Pour l’instant, le capitaine des Bleus sera libre de négocier où il veut à partir de janvier prochain. En cas de nouveau coup dur dans ce dossier, le Real a aussi d’autres plans B. Les noms de Lautaro Martinez, Jamal Musiala, Victor Osimhen ou encore Julian Alvarez sont évoqués ces dernières semaines ! En défense aussi, deux joueurs sont dans le viseur pour l’été prochain. Évidemment, on retrouve Alphonso Davies du Bayern Munich. Le Canadien ne souhaiterait pas prolonger en Bavière et voit l’intérêt du Real d’un bon œil. Sur le flanc doit, c’est Reece James de Chelsea qui intéresse fortement les décideurs madrilènes afin de remplacer un Dani Carvajal vieillissant. Bref, le Real Madrid travaille bien et mise sur le long terme !

Deux tentations pour Lewandowski

Robert Lewandowski voit deux clubs lui faire les yeux doux ! Recruté en 2022 par le FC Barcelone pour mener son attaque, le Polonais attise les convoitises. Selon Sport, l’Arabie saoudite via Abha Club est prête à passer à l’action en offrant 150 M€. La MLS est aussi très attentive. Plusieurs franchises se seraient déjà manifestées auprès du joueur. Une destination qui a les faveurs du principal intéressé. Il reste à savoir quand Lewandowski voudra y aller et si le Barça ouvrira la porte.

L’annonce forte d’un milliardaire finlandais pour racheter l’Inter

Depuis quelques années déjà, l’Inter est à vendre ! Et le club lombard pourrait bien trouver preneur puisque un milliardaire, Thomas Zilliacus, homme d’affaires finlandais, a annoncé dans un entretien à La Repubblica qu’il allait faire une offre pour racheter le club milanais. «Je suis sérieux, cette semaine ou au plus tard la semaine prochaine, l’actuel propriétaire de l’Inter recevra une offre adéquate pour le rachat du club. J’ai des investisseurs variés, petits et grands, des familles comme des investisseurs institutionnels.» Le média italien évoque une proposition de 2,5 milliards d’euros pour racheter l’Inter, qui est la propriété du groupe Suning et de Steven Zhang.