Quelle défense pour le PSG avec Sergio Ramos ?

Les supporters du PSG peuvent jubiler. Après les arrivées de Georginio Wijnaldum et Achraf Hakimi, le club de la capitale accueille Sergio Ramos pour les deux prochaines saisons. Un monstre sacré du football qui débarque en Ligue 1 avec un palmarès hors norme. Pour son premier défi à l'étranger et après une saison dernière émaillée par des pépins physiques récurrents, l'ancien Madrilène vient grossir les rangs d'une défense centrale déjà très bien pourvue sur le plan qualitatif. Indéboulonnable, la paire formée par Presnel Kimpembe et Marquinhos a offert des motifs de satisfaction à Mauricio Pochettino.

Mais le technicien argentin souhaitait disposer d'une palette élargie pour la saison prochaine. La venue de Sergio Ramos, libre de tout contrat après son départ du Real Madrid, s'imposait comme une évidence à ses yeux. Quelques heures après l'officialisation du transfert de l'international ibérique, les questions s'enchaînent. Les premiers débats surgissent, et une certaine effervescence s'empare également des observateurs. Comment Pochettino va-t-il utiliser sa nouvelle recrue ? Le 4-2-3-1 (ou 4-3-3) peut-il voler en éclats ? Qui va se voir reléguer au second plan pour faire place nette au nouveau numéro quatre parisien ? Petit tour d'horizon des différentes options qui s'offrent à l'entraîneur du PSG.

Mauricio Pochettino instaure une défense à trois

C'est évidemment une option crédible. Car le profil de Sergio Ramos offre indéniablement de multiples possibilités pour Mauricio Pochettino. Et cela tombe bien, Ramos a déjà évolué dans une défense à trois éléments pendant ses années madrilènes. Le défenseur central espagnol pourrait donc évoluer avec Marquinhos et Presnel Kimpembe resterait positionné axe gauche. Plus haut dans les couloirs, on retrouverait ainsi Juan Bernat à gauche et Achraf Hakimi, éléments résolument tournés vers l'offensive. Si le coach argentin validait ce nouveau système tactique, la défense parisienne inspirerait une certaine crainte chez ses adversaires à n'en point douter.

Sergio Ramos entre dans une rotation

Ce n'est pas forcément le cas de figure qui recueillera tous les suffrages chez les observateurs, mais cette possibilité mérite d'être étudiée par Mauricio Pochettino. Car personne n'a occulté les multiples pépins physiques rencontrés par Sergio Ramos la saison dernière avec le Real Madrid. L'intéressé n'a ainsi disputé que quinze matchs de Liga et n'a plus joué en championnat depuis le 13 mars dernier face à Elche (2-1). Inclure Ramos dans une rotation ne parait donc pas si farfelu. Cela permettrait d'assurer une certaine continuité pour la paire Marquinhos-Kimpembe, mais également de la faire souffler en vue de l'accumulation des rencontres. Loué pour son professionnalisme et son rôle de leader dans un vestiaire, le champion du monde 2010 va-t-il accepter d'endosser le costume de doublure de luxe ? Rien n'est moins sûr...

Presnel Kimpembe bascule sur le banc

C'est une hypothèse à ne pas écarter. Car l'arrivée de Sergio Ramos a suscité de vifs débats dans le vestiaire parisien. Des divergences d'opinions sont apparues en interne entre les fervents admirateurs du joueur et ceux qui pourraient voir leur statut évoluer en sa présence... Presnel Kimpembe est directement concerné sur le sujet. Titulaire axe gauche, le champion du monde 2018 semble clairement menacé par la venue de Ramos au PSG. Si Mauricio Pochettino décidait de conserver son 4-2-3-1 (ou 4-3-3), l'entraîneur parisien devra donc trancher. Un choix qui pourrait provoquer des dommages collatéraux dans le vestiaire, tant l'importance de Kimpembe ne se dément pas au sein du groupe. L'international espagnol sera-t-il imposé d'entrée de jeu quitte à impacter moralement le titi parisien pour la saison ? Pochettino va-t-il prôner la stabilité pour ménager les susceptibilités de chacun ? Un choix va devoir être effectué et celui-ci conditionnera beaucoup de choses...

La défense à quatre maintenue, Marquinhos propulsé au milieu

Ultime possibilité pour Mauricio Pochettino : miser sur une charnière centrale inédite avec Sergio Ramos et Presnel Kimpembe. Il convient de préciser que Ramos possède une certaine polyvalence qui lui permet d'évoluer également à droite, voire en latéral droit. Au Real Madrid, le principal protagoniste a toujours évolué axe gauche avec Raphaël Varane. Que cela soit dans une défense à quatre ou à trois. Le faire basculer axe droit avec Kimpembe à sa gauche constitue-t-il une possibilité aux yeux de Pochettino ? Ce choix provoquerait inéluctablement le repositionnement de Marquinhos dans l'entrejeu. Et on le sait, le capitaine parisien qui a souvent été utilisé à ce poste avec Thomas Tuchel, préfère clairement jouer à son poste de prédilection en défense centrale. Un retour au milieu ne l'enchanterait probablement pas et condamnerait également un Danilo Pereira, Leandro Paredes ou Idrissa Gueye et Ander Herrera dans une moindre mesure... Pour quelle stratégie va opter Mauricio Pochettino ? Le technicien argentin possède encore quelques semaines avant de dévoiler son choix...