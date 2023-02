RC Lens : la déception d’Adrien Thomasson après la défaite à Lyon

La mauvaise passe se confirme pour le RC Lens. Défaits à Lyon, les Lensois restent au pied du podium. Interrogé à l’issue de la rencontre, Adrien Thomasson n’a pas pu cacher sa déception. Je pense qu’on fait une bonne première mi-temps, on revient au score, on sent qu’on prend le contrôle du match, c’est dommage on a déjoué en seconde période, on a pas continué à mettre la pression et on concède un but évitable, a ainsi déclaré le Français de 29 ans avant d’appeler à la révolte.

«Il faut se remettre au travail, la saison est longue et réagir à Nantes dès la semaine prochaine. On sentait qu’il y avait un peu de fébrilité de leur part mais c’est comme ça, c’est une bonne piqûre de rappel pour la suite». Pour rappel, les Sang et Or n’ont pris que deux petits points sur les quatre dernières rencontres…

