OM : Jean-Louis Gasset adore travailler avec Aubameyang

Après des débuts poussifs, Pierre-Emerick Aubameyang a retrouvé son redoutable sens du but à l’OM. En 2024, le Gabonais affichait déjà des statistiques très intéressantes et l’arrivée de Jean-Louis Gasset n’a fait que confirmer ce regain de forme. En trois matchs dirigés par le nouvel entraîneur marseillais, l’attaquant a déjà frappé à 4 reprises. Il faut dire qu’avant son arrivée à Marseille, Gasset a multiplié les informations au sujet de l’ancien Stéphanois.

La suite après cette publicité

«C’est un grand joueur, une très bonne personne, et un buteur. Il aime comme tous les grands attaquants se placer à certains endroits. L’adresse, le sens du but, il a tout ça. Il me semble qu’il fallait le caler où il aime être. Je le connais depuis longtemps. En un clin d’œil, en une séance de travail il a vu que je le connaissais par cœur», détaille le coach en conférence de presse avant le 8e de finale aller de la Ligue Europa contre Villarreal.