Mediapro face à un nouveau problème de taille

Mediapro avait fait sensation en s’offrant le droit de diffuser la Ligue 1 et la Ligue 2 à partir de la saison 2020/2021, et ce, pour les quatre prochaines années. Un nouvel arrivé dans le paysage médiatique français fortement remarqué puisqu’il va payer pas moins de 780 M€ an pour 80% des rencontres du championnat de France. Un record.

Une fois ces droits acquis, Mediapro a ensuite passé une étape en passant un accord avec le groupe TF1 pour que sa future chaîne TV prenne le nom de Téléfoot. Un accord facturé à 5 M€ par an. Pour ce qui est de l’abonnement qui sera proposé, le tarif de 25€ par mois est évoqué avec insistance. Reste maintenant à définir le canal de diffusion. Et là, il y a encore du travail. Car si le planning de diffusion est connu, le groupe espagnol n’a toujours pas d’accord avec les opérateurs.

100 M€ par opérateur demandés

Capital annonce que le patron du diffuseur, Jaume Roures, aimerait proposer sa chaîne sur internet, mais également sur les box ADSL des opérateurs. C’est là où le bât blesse. Capital révèle en effet que Mediapro aurait réclamé pas moins de 100 M€ aux opérateurs ! Mais ce n’est pas tout. Roures souhaiterait également être payé d’avance, sans avoir à se soucier du nombre d’abonnés attirés dans ses filets. Une pratique nommée « minimum garanti ».

Une requête qui a fait tiquer puisque le média rappelle que les opérateurs préfèrent payer en fonction du nombre d’abonnés enregistrés en cédant « un pourcentage des recettes d’abonnements ». Sur le papier, Capital ajoute que Mediapro a besoin d’attirer 2,9 millions d’abonnés pour rentabiliser l’achat des droits TV. Un nombre conséquent rendant plus facilement compréhensible la démarche espagnole.

Le groupe a d’ailleurs confirmé cette requête au média. « Il est habituel dans l'industrie de demander un minimum garanti. Nous ne demandons rien que les autres opérateurs ne fassent pas. » Reste que pour le moment, aucun opérateur n’est prêt à payer une telle somme. Une situation qui aura du mal à perdurer, Mediapro ne pouvant pas se permettre que sa chaîne Téléfoot ne soit pas présente sur les box, sous peine de passer à côté d’un gros potentiel d’abonnés.