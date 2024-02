Bayern : Mathys Tel a refusé le numéro 9

Auteur d’un exercice intéressant qui confirme tout son potentiel à seulement 18 ans, Mathys Tel incarne le futur du Bayern Munich. Arrivé à l’été 2022 en provenance de Rennes, le buteur français compte déjà 6 buts et 4 offrandes en 28 rencontres lui qui s’est adapté à un nouveau poste d’ailier et fait doucement son trou. Interrogé par Goal dans son concept Box 2 Box, l’international U21 y est allé d’une petite indiscrétion.

Actuellement doté du numéro 39, il aurait pu porté le 9 qui était vacant suite au départ de Robert Lewandowski au FC Barcelone. «Oui j’aurais pu prendre le numéro 9 mais je me suis lancé un certain nombre de défis à relever durant cette saison. Je ne voulais pas le récupérer directement parce que c’est un numéro assez symbolique au sein du club. Donc j’ai préféré garder mon numéro 39 pour me donner des défis et pouvoir récupérer ce numéro neuf en étant satisfait de mon travail» a-t-il expliqué.