Gros clash entre deux stars du Bayern Munich

Le Bayern Munich n’aborde pas son 8e de finale de Ligue des champions contre la Lazio dans les meilleures conditions. Fouettés par le Bayer Leverkusen de Xabi Alonso 3-0 ce week-end, les Munichois sont désormais relégués à 5 points du leader. Une crise sportive qui s’accompagne d’un malaise dans le vestiaire. Des joueurs cadres n’affichent plus leur soutien à Thomas Tuchel, de plus en plus esseulé. Des tensions ont également éclaté entre deux joueurs hier.

La suite après cette publicité

Selon des médias allemands, Thomas Müller et Joshua Kimmich se seraient brouillés lors de leur dernier entraînement avant de partir à Rome. L’attaquant munichois aurait reproché au milieu de terrain d’être trop nonchalant. « À te voir t’exprimer de la sorte, on pourrait croire que tu es un titulaire à part entière. » aurait balancé Thomas Müller à Joshua Kimmich, dans des propos rapportés par BILD. Même Neuer avoue que l’ambiance actuelle n’est pas habituelle dans son club…