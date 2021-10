OL-Monaco : l'incroyable soirée de Lucas Paqueta

Lucas Paqueta entre de plus en plus dans le cœur des supporters rhodaniens. Alors que Peter Bosz s'insurgeait contre les cadences infernales du calendrier pour les joueurs en amont de la rencontre, le technicien néerlandais évoquait notamment le cas de l'auriverde, qui disputait avec le Brésil dans la nuit de jeudi à vendredi un match face à l'Uruguay (4-1) pour le compte des qualifications au Mondial 2022. Après plus d'une heure disputé avec la Seleçao, le milieu de terrain de 24 ans ne devait pas figurer dans le groupe lyonnais.

Mais comme l'a révélé L'Equipe dans son édition de samedi, Lucas Paqueta aurait poussé pour faire partie du groupe de l'OL. Tout aurait été mis en place pour que le principal protagoniste récupère au plus vite des six heures de décalage horaire entre la France et le Brésil. Bien présent parmi les Gones qui recevaient Monaco ce samedi soir, le Brésilien n'a évidemment pas pu débuter la rencontre. Mais alors que le match était fermé et que l'OL ne parvenait pas à faire la différence, son entrée à la 67e minute a complétement changé la dynamique de la partie, finalement remportée 2-0 par l'OL.

«Un club comme l'OL a besoin de joueurs comme cela»

Illuminant la dernière demi-heure par sa justesse technique (3 dribbles réussis sur 4), le Brésilien a fait énormément de mal à la défense monégasque et a semblé donner une force supplémentaire à ses coéquipiers. Quelques minutes plus tard, l'OL ouvrait d'ailleurs le score grâce à un penalty de Toko Ekambi (75e). En fin de rencontre, il a une nouvelle fois fait parler sa classe pour offrir une passe aveugle à Emerson. Le latéral lyonnais trouvait Denayer (2-0, 90e), qui pouvait sceller la victoire lyonnaise. Sa prestation aura notamment été acclamée par le public lyonnais à chacun de ses touchers de balles. «On a beaucoup discuté avec le staff médical pour Lucas Paqueta. C’était un gros risque ce soir. Il a été payant. C’était parfait», s'est réjoui Peter Bosz au micro d'OLTV après le coup de sifflet final.

Une entrée en jeu remarquable, également saluée par son coéquipier Jason Denayer, auprès de Canal +. «Paqueta ? C'est un vrai joueur, c'est quelque chose que l'on sait. Il fait des différences individuelles à chaque fois, cela apporte à l'équipe et ça nous fait du bien. Un club comme l'OL a besoin de joueurs comme cela», a-t-il expliqué sur Canal+. «En première mi-temps, on a eu beaucoup d'occasions, mais on ne marque pas. La deuxième période a été plus compliquée, mais Tino Kadewere et Lucas Paqueta ont changé le jeu. Techniquement et physiquement on a été bons. Toute l'équipe a mérité de gagner», a également ajouté Peter Bosz après la victoire, toujours au micro de Canal +. La cote de popularité de Lucas Paqueta n'a probablement pas fini de grimper auprès des Lyonnais.

