OL : Henrique vole au secours de Fabio Grosso

Présent en conférence de presse avant de se déplacer sur la pelouse de l’Olympique de Marseille pour le compte de la 10e journée de Ligue 1, Henrique a envoyé un message fort à son entraîneur, Fabio Grosso, sur la sellette avant de défier les Phocéens.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Marseille 12 9 0 3 3 3 12 12 18 Lyon 3 9 -11 0 3 6 7 18

«Je le soutiens, bien sûr, il est arrivé avec beaucoup d’envie, il fait des bonnes choses, il apporte des bonnes choses à l’OL surtout qu’il a déjà joué ici, il a fait des bonnes choses, il aime le club comme on aime le club et il faut faire tout ce qu’on peut. Il nous donne l’exemple et c’est ce qu’il faut suivre». L’intéressé appréciera au regard de la zone de turbulences actuellement traversée…